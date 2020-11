B.T. sender live fra USA og studiet i København, hvor vi følger den nyeste udvikling i den amerikanske valgkamp.

Det amerikanske valg nærmer sig en afgørelse.

Bliver det republikanernes Donald Trump, der fortsat vil være manden i Det Hvide Hus, eller bliver det demokraternes Joe Biden, der smider ham ud?

Det finder vi ud af i løbet af de kommende timer.

Lige nu tikker der resultater ind fra svingstaterne, der bliver de afgørende stater for, hvem der vinder valget.

Valget kommer til at få stor betydning for både den politiske og økonomiske dagsorden verden over – også i Danmark.

Vi debatterer i studiet hvilken betydning det får her i landet, hvis Trump tager fire år mere i Det Hvide Hus, eller hvis bliver Biden, der får magten i USA.