De seneste officielle tal kårer B.T. til Danmarks største digitale nyhedssite, blot to år efter en ny strategi lagde en radikalt anderledes kurs for det gamle bladhus.

Da den nye strategi blev præsenteret, var den første bemærkning fra en skeptisk medarbejder: 'Det lyder som en idé, der er udtænkt midt om natten og skrevet ned på bagsiden af en tændstikæske'.

Det var heller ikke en kompliceret plan for B.T.s fremtid, men den var gennemtænkt og velbeskrevet. Alligevel var der en vis intern skepsis over strategien: 'B.T. – Altid med dig'. B.T. har ofte lavet retningskift, men aldrig gennemført en fundamentalt anderledes plan.

B.T. blev skabt i 1916 og har i alle årene været en tabloid løssalgsavis i direkte konkurrence med Ekstra Bladet. I 2017 blev B.T. fusioneret med gratisavisen metroXpress. Vigtigste udgivelse var avisen, og alle medarbejdere arbejdede frem mod bladets deadline klokken 23. Sådan havde det været i 102 år.

Ideen med den nye plan var at flytte fokus fra avisen til den digitale udgivelse og mere præcist til mobiltelefonen. Smartphones er kommet for at blive og den er altid med i lommen.

Journalistikken blev koncentreret om nyheder, sport og underholdning, og alt andet blev valgt fra. Det blev gratis at være på bt.dk – et plusunivers, som havde få kunder, blev lukket. En butik, hvor man for eksempel kunne købe pejsebrænde og sejlture på Rhinen, forsvandt.

Den 6. juni klokken 3 om natten var der nerver på. Her gik et relanceret bt.dk i luften. Det var afgørende at reducere loadtiden, for ingen har tålmodighed til at vente 12 sekunder, før en historie dukker op på mobilskærmen. Berlingske Medias it-afdeling lavede mirakler og reducerede responstiden fra at være det langsomste til det hurtigste.

Designet var radikalt anderledes med brug af meget store bogstaver og stærke farver. Gul og rød for nyheder, blå for sport og lyserød for underholdning. Det blev kritiseret sønder og sammen i begyndelsen.

Det eneste, vi fik ros for, var, at vi nu vendte tilbage til det gamle B.T.-logo med røde bogstaver og punktummer, som det står på Trianglen i København.

Den første måned var hård, for trafikken flyttede sig overhovedet ikke – tværtimod gik den tilbage. Vi forsøgte at forklare det med, at det var helt naturligt og normalt for alle nye lanceringer. Men der var naturligvis bekymring.

Juli blev bedre, august endnu bedre, og sådan fortsatte det for hver måned i 2018.

Vi styrkede vores centrale nyhedsdesk, der producerer breaking, og lovede hinanden, at der ikke var en eneste stor historie, der skulle slippe vores næse forbi. Vi dækker i dag alle store nyheder – danske som udenlandske og gerne som en livebegivenhed på alle tider af døgnet.

I løbet af det første år løftede vi trafikken med det dobbelte. Brugerne var ret vilde med vores forside, skønt designeksperterne hadede den. Brugerne var glade for vores mix af nyheder, sport og underholdning. Trafikken bare steg og steg.

De seneste to år er vi adskillige gange blevet udfordret af store nyhedshistorier, men aldrig så meget som siden coronavirus kom til Danmark. B.T. var et af de første medier, der tog covid-19 alvorligt, og siden begyndelsen af marts har brugerne hver dag via vores liveblog været i stand til at orientere sig om udviklingen herhjemme og internationalt. Vi udkom, selv om Danmark var lukket ned, men de fleste journalister arbejdede hjemme i marts og april. De skrev fra deres dagligstuer, soveværelser eller et kontor i kælderen.

For B.T. er det afgørende, at brugerne kan komme i kontakt med os på en enkel og vedkommende måde. I forbindelse med corona har vi svaret på brugernes spørgsmål hver dag, og vi har efterhånden modtaget omkring 40.000 spørgsmål fra danskerne om alt fra smitte til feriepenge. Vi finder det naturligt, at vi udfører den public service-opgave.

Strategien på 'bagsiden af tændstikæsken' har vist sig at være bæredygtig (den var også lidt længere). Både i 2018 og 2019 har B.T. givet et betydeligt driftsoverskud, som er helt afgørende for at udvikle os. Det er journalistik, vi lever af, og det er vigtigt, at brugerne ønsker at læse den. Ligegyldigt hvor og hvornår – B.T. er altid med dig.

Vi er i dag landets største digitale medie. Ifølge Dansk Online Index i august har B.T. 515,7 millioner sidevisninger, og vores avis er samtidig landets mest læste.

Selv om vi er blevet store på rekordtid, stopper vores ambitioner ikke her.

Vi skal videre, og vores ambitioner er store, men vi er klar over, at vort fortsatte fokus er på journalistik inden for nyheder, sport og underholdning. Vi vil i fremtiden sikre, at vi er de hurtigste på breaking news gennem hele døgnet. Vi har opprioriteret vores politiske dækning og fastholder vores undersøgende journalistik, der altid tager udgangspunkt i borgernes situation.

Vi vil hele tiden og utrætteligt arbejde efter:

B.T. – Altid med dig.