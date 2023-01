Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag aften gik Londons Labour-overborgmester, Sadiq Khan på talerstolen og sagde det, mange Labour-politikere nok tænker – men som ingen indtil nu har turdet sige højt.

»Jeg kan simpelthen ikke blive ved med at holde mund om den enorme skade Brexit medfører for vores økonomi. Det er, som der er et kollektivt hukommelsestab, når det gælder Brexit,« sagde Sadiq Khan i Londons Mansion House.

Stikpillen om Brexit var møntet på premierminister Rishi Sunak, men det egentlige mål var utvivlsomt Keir Starmer, Labours leder, der er storfavorit til at blive Storbritanniens næste premierminister.

Keir Starmer har nemlig i årevis udført en britisk variant af dansen om den varme grød. Starmer selv er overbevist EU-tilhænger, langt, langt de fleste Labour-parlamentarikere er det samme, og endnu mere interessant, så viser en meningsmåling, udført af YouGov for The Times, at kun hver tredje af dem, der stemte for Brexit, fortsat mener, at det var en god idé.

Labours leder, Keir Starmer forsætter med at holde fast i et Brexit, som hverken han eller briterne tror på Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Labours leder, Keir Starmer forsætter med at holde fast i et Brexit, som hverken han eller briterne tror på Foto: JUSTIN TALLIS

Det rejser det åbenlyse spørgsmål: Hvorfor i al verden sætter Labour og Keir Starmer ikke foden ned, og siger stop?

Svaret er, at Labour ligger så solidt i føringen, at Keir Starmer først og fremmest er bekymret for at rokke båden og skabe unødig søgang. For Labour gælder det først og fremmest om at komme ud af 13 års mørke og genvinde regeringsmagten.

Men Londons overborgmester har ret i, at det formålsløst at forsætte ned ad et spor, der intet godt har ført med sig. Keir Starmers slogan 'Make Brexit Better' er et fatamorgana. Brexit er det, det er. En koldstart for Europas næststørste økonomi.

Boris Johnson lovede briterne en ny storhedstid med Brexit. Men som så meget andet, BoJo har sagt, så var det sludder og vrøvl. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Boris Johnson lovede briterne en ny storhedstid med Brexit. Men som så meget andet, BoJo har sagt, så var det sludder og vrøvl. Foto: JUSTIN TALLIS

Boris Johnsons visioner om at skabe lavskatteområder, der kan udkonkurrere EU – et nyt Schweiz, et Singapore ved Themsen – har vist sig at være en umulig drøm. Storbritannien er hårdere ramt af den igangværende globale krise end sammenlignelige lande. Det går simpelthen den gale vej.

En af de hårdeste nysere blandt de konservative Brexiteers sagde i 2019, at han hellere ville have, at hans familie skulle spise græs, end at Storbritannien igen blev medlem af EU. Surprise, surprise, sådan har et overvældende flertal af briterne det ikke. Blandt de yngre er der nu nærmest universel tilslutning til igen at tilslutte sig det europæiske samarbejde, og selv blandt de ældre, der i overvældende grad stemte for Brexit, er vinden for alvor vendt.

Parlamentsvalget i 2024 kan ende med det absurde resultat, at briterne får en premierminister, der er EU-tilhænger, en regering, der består af EU-tilhængere, et parlament, der har klart flertal af EU-tilhængere, og endeligt et britisk folk, hvor det klare flertal også ønsker et opgør med Brexit – men alligevel forsætter man ad Brexitsporet.

Det er simpelthen for dumt. Det må kræves af Keir Starmer, at hvis han skal lede landet, må han vise mere mandsmod og ikke fedtspille. Det er intet mindre end Storbritanniens fremtid, der står på spil, og lige nu er briterne som en nation bestående af lemminger på vej ud over en selvvalgt klippeskrænt.

Før eller siden kommer briterne med hatten i hånden, og da bør resten af EU byde dem velkommen tilbage med åbne arme – lad os håbe, det bliver før og ikke siden.