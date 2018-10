'Gør det, du er bedst til – det gør vi'. Sådan lød sloganet fra Danske Bank for år tilbage.

Siden ramte finanskrisen, og banken droppede i 2009 sit kække slogan. Nu skriver vi 2018, og hvad banken er bedst til, synes for tiden en anelse sløret. Lige lovlig sløret, vil jeg mene.

Set i lyset af den seneste tids afsløringer gør det mig ganske utilpas at vide, at Københavns Kommune er en af Danske Banks store kunder. Den skandaleramte bank står for alle kommunens ind- og udbetalinger samt for administration og forvaltning af kommunens investeringer.

Ja, det er sågar Danske Bank, der rådgiver kommunen om – hold nu fast – ansvarlige investeringer.

Københavnerne skal naturligvis ikke ufrivilligt bidrage til en bank, som tjener kassen på at assistere kriminelle med at vaske sorte penge hvide

Samlet set forvalter Danske Bank flere milliarder for Københavns Kommune. Københavnerne støtter altså ufrivilligt en bank, der har hjulpet kriminelle og skatteunddragere med at hvidvaske astronomiske summer. Det er jeg ret overbevist om, at flertallet af københavnerne gerne vil have sig frabedt.

Derfor bad jeg for nogle uger siden – da Danske Banks egen undersøgelse viste, at ledelsen havde set utallige advarsler om hvidvask i bankens estiske filial overhørig – Økonomiforvaltningen undersøge, hvad vi i Borgerrepræsentationen har af muligheder for at droppe samarbejdet med Danske Bank.

Svaret fra forvaltningen er, at vi sandsynligvis ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for at ophæve vores samarbejde med Danske Bank.

Dels er vi som kommune underlagt statens valg af Danske Bank til at varetage en række opgaver. Og dels kan vi ikke juridisk opsige aftaler med Danske Bank, før den er dømt for noget.

Det er ikke nok, at banken har vedkendt sig et ansvar, og at det er tydeligt for alle og enhver, at der er tale om så groft et ansvarssvigt, at hammeren for længst var faldet tungt, hvis det var en almindelig borger, der havde udvist samme adfærd.

Derfor ser vi nu i Alternativet frem til en lovmæssig afklaring, der måske kan gøre, at vi kan droppe Danske Bank. I Økonomiudvalget er vi heldigvis enige om, at vi som kommune skal forsøge at komme ud af aftalerne med Danske Bank, hvis det på nogen måde er muligt.

Imens vi venter på dom i sagen, er vi i Alternativet ved at undersøge, hvordan vi kan sikre, at kommunen fremover ikke samarbejder med virksomheder, som selv - eller hvor ledende personer - er blevet dømt for hvidvask.

