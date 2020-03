»Mænd foretrækker blondiner, fordi de er dummere og nemmere at komme i seng med.«

Sådan konkluderede tre mørkhårede kvindelige kollegaer en dag lidt hånende og besluttede sig for at teste det af ved at iføre sig parykker og gå i byen. Dagen efter nærmest overfaldt de mig – »Gud, det er jo sandt. Vi har aldrig haft det sjovere, og drinksene har aldrig været billigere.«

Kan hårfarve gøre en forskel? Har blondiner det virkelig sjovere? Er rødhårede mere temperamentsfulde, og brunetter mere mystiske? Den slags vigtige spørgsmål har alle dage optaget menneskeheden: Mange dygtige mennesker, der nok kunne have brugt deres tid bedre, har faktisk dedikeret både tid og resourcer til at undersøge sådan noget.

For nylig udkom en amerikansk undersøgelse foretaget af psykologer på Augsburg University i Minnesota, der havde som formål at identificere, i hvilken grad hårfarve spillede ind, når mænd skulle afgøre en kvindes attraktivitet.

Mænd har alle dage været fasineret af kvinder - nogle mere end andre. Foto: KIM HONG-JI

110 mænd blev præsenteret for en række billeder af kvinder med forskellige hårfarver, og resultatet var klart. Mænd foretrækker blondiner – eller rettere de vurderer dem som yngre, sundere, mere attraktive og bedre egnede som romantiske partnere.

Der har gennem tiderne været præsenteret flere videnskabelige forklaringer på, hvordan det kan være. Tesen er, at alting handler om artens overlevelse, og at mænds vurdering af kvinder udelukkende handler om vores evne til at producerer sundt afkom. Blondiners mangel på pigment betyder, at vi bedre optager vitaminer og derfor er sundere. Blondiner producerer også mere østrogen, som betyder større fertilitet, og fordi kvinders hår bliver mørkere med alderen, bliver lyst hår opfattet som ungdommeligt – igen et godt tegn på fertilitet.

Hvis vi går tilbage til mine kollegers påstand om, at blondinder er dummere og derfor nemmere at komme i seng med, er der også undersøgelser, der har beskæftiget sig med det.

Ohio State University lavede i 1916 en undersøgelser der viste at lyshårede kvinder faktisk var dem med den højeste intelligenskvotient. I undersøgelse deltog 10.878 amerikanere og her kom blondiner på førstepladsen efterfulgt af brunetter og rødhårede, med de sorthårede på en sidsteplads med den laveste IQ. Undersøgelsen ville på baggrund af tallene ikke konkludere, at blondiner var klogere, men de kunne i hvert fald konkludere, at de ikke var dummere. Hvis man kigger på Berlingskes liste over de 100 mest indflydelsesrige kvinder i Danmark er 63 af dem blondiner. Så lad os bare ligge den med de dumme blondiner i graven.

Selvfølgelig har jeg i gennem livet ofte oplevet at blive sat i bås og talt ned til, men om det har været hårfarven eller mit køn, kan være svært at afgøre ;-)

Alt det her er selvfølgelig noget fis. Der er jo et hav af andre faktorer, der også spiller ind i forhold til attraktivitet og intelligens, og i dag, hvor vi alle er optaget af at nedbryde fordomme og åbne op for større diversitet, giver det jo heller ingen mening at kategorisere os i forhold til hårfarve.

Men der er ingen tvivl om, at vores udseende spiller en rolle, i forhold til hvordan vi bliver opfattet, og det kan selvfølgelig spille en rolle i forhold til vores trivsel. Hvis folk går rundt og tror, man er dummere, fordi man er blond, eller farligere, fordi man er rødhåret, og mere reserveret som mørkhåret, vil det påvirke den måde, de behandler os, og på den måde er det ikke helt uvæsentligt.

Jeg blev født blond, og selvom det er lang tid siden, at det har været naturligt, så har jeg stædigt holdt fast i det med jævnlige og altid kostbare besøg hos frisøren. Selvfølgelig har jeg i gennem livet ofte oplevet at blive sat i bås og talt ned til, men om det har været hårfarven eller mit køn, kan være svært at afgøre. Jeg har været misundelig på de frække rødhårede og de mørke femme fatales og også selv eksperimenteret med andre farver – sågar mit naturlige. Men det har aldrig været nogen god idé.

Jeg har det bare sjovere som blond!