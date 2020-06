Det er meget glædeligt, at regeringen nu åbner for rejser til en lang række lande i Europa.

Lande, som allerede for flere uger siden åbnede for rejser til Danmark, bliver nu også tilgængelige for os - så det var på høje tide.

Spørgsmålet er bare, om de nye regler får nogen særlig betydning. Reelt har regeringen være mere restriktiv over for omverdenen end vores nabolande. I Sverige har man eksempelvis svært ved at forstå, hvorfor vi ikke lader svenskere komme ind. Det bliver der løsnet for nu med en særordning til Skåne, Halland og Blekinge.

Men hvor Danmark var hurtig og gik forrest med at lukke ned, har vi været langsomst og gået bagest, når der skal åbnes.

Den nye åbning, som er overraskende stor, kommer, efter de fleste danskere har afmeldt deres rejser til de sædvanlige feriemål i Sydeuropa. De fleste danskere har med regeringens hidtidige rejsevejledninger været tvunget til at aflyse eller udsætte deres sommerferie på Mallorca eller ved Costa del Sol.

Spørgsmålet er nu: Hvem tør booke en ny rejse til syden med risiko for at skulle aflyse en gang til?

Næppe mange.

De nye rejseregler kommer med en sikkerhedsventil af de indviklede. Regeringen kan skærpe reglerne når som helst og lukke for enkelte lande, hvis smitte-situationen udvikler sig. Det er denne musefælde-klausul, der vil hindre mange danskere i at drage mod udlandet.

Den nye rejsevejledning har en model for at lukke grænserne igen – kaldet kumulativ incidens. Hvis der er 20 smittede pr. 100.000 indbyggere, er landet åbent, og alle kan rejse frit uden at tænke karantæneregler eller andre løftede pegefingre. Stiger tallet til over 30 smittede, lukker grænsen og landet igen.

Det er en voldsom usikkerhed, som de fleste nok ikke vil gamble med. Man risikerer helt enkelt at købe en rejse til Malaga for så senere enten at måtte aflyse eller tage 14 dages karantæne. Smitten og smittespredningen forandrer sig hele tiden.

Statens Serum Institut leverer hver dag tal på smitteudviklingen i Danmark. Det går hastigt den rette vej. I øjeblikket er der kun få kommuner, der har over 30 smittede pr. 100.000 indbyggere, og som derfor ville være lukkede, hvis de var et land efter de nye rejseregler. Der er stadig en enkelt kommune i Hovedstadsområdet, Roskilde er ramt, og så er der pludselig Nordjylland, der tidligere var helt fri for smitte, men som nu har en hotspot i Hjørring.

Hele åbningen for rejser ind og ud af Danmark har været unødvendig langsom og unødvendig indviklet. Udlændinge skal stadig have seks overnatninger, medmindre de er fra Sydsverige eller Nordtyskland. Man må gerne overnatte to nætter i København, men kun hvis man har fire andre overnatninger udenfor hovedstaden. Ingen andre lande i Europa har så indviklede regler eller vilde krav om faste overnatninger.

Det er galimatias og det skader den danske hotelbranche dramatisk, der lige nu har rekordmange ledige værelser - naturligvis. De går en hård tid i møde.

Danmark åbner langsomt, men det er som om, regeringen ønsker, at vi skal blive hjemme og samtidig holde turisterne ude.