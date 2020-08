Kun tyve minutters kørsel fra H.C. Andersens hus i Odense ligger det naturskønne Stige Ø, hvor du finder lystbådshavn, shelterplads og legeområde i bakkerne. Øen har dog et virkeligt blakket ry.

Stige Ø er nemlig også blevet destination for bandemedlemmer, når de skal true og afpresse blandt andet hjemløse og socialt udsatte, der er havnet i gæld.

»Jeg skulle sælge coke og heroin. Lige pludselig går det galt, fordi jeg får noget gæld. Jeg bliver hentet i en bil af en fire gutter… Da de drejer af, vidste jeg godt, hvor vi skulle hen. Det var så Stige Ø. Folk bliver stukket ned, skudt, gravet ned. Får klippet fingre, bliver voldtaget. Hvad de næsten føler for. Jeg bliver slået i hvert fald. En 15-20 gange i hovedet. Fra alle sider. Jeg bliver mere eller mindre spist af deres hund.«

Sådan lyder den hårrejsende beretning fra en af de hjemløse, der har været en tur på Stige Ø efter at være havnet i unåde blandt kriminelle i Odense.

Det er hjemløseavisen Hus Forbi, der netop har offentliggjort et interview med den anonymiserede hjemløses beretning, som du kan se lige herover.

Og til B.T. fortæller Hus Forbi-redaktør Poul Struve Nielsen, at Stige Ø gemmer på rædselsvækkende hændelser.

»For mange er det et rart sted og et rekreativt sted, hvor familier tager ud. Der er legeplads og skovområder. For andre har det fået en anden betydning,« fortæller Poul Struve Nielsen, der har været med til at interviewe nogle af dem, der har været en tur på Stige Ø.

»Første gang vi skrev om det, var i 2012, hvor der også var folk, der blev taget ud på Stige Ø og fik en ordentlig overhaling, blev gennembanket. Og der er også et par stykker, der har fået kappet en finger af.«

Socialt udsatte og hjemløse bliver jagtet, udnyttet og gennembanket Poul Struve Nielsen - Hus Forbi

‘På øen kan ingen høre dem råbe om hjælp’, skrev Hus Forbi dengang.

Men problemet er for alvor blusset op igen. Over de sidste tre år er 47 hjemløse og udsatte borgere ifølge Poul Struve Nielsen blevet smuglet ud af Odense og bor nu på hemmelige adresser.

Inden for den seneste måned har Weekendavisen og Berlingske kunnet fortælle, at hårdkogte kriminelle misbruger hjemløse til det kyniske formål at tilrane flere penge og mere magt, og at seks personer er hjulpet ud af Odense på bare nogle få uger.

I aviserne spekuleres der blandt andet i, hvorvidt det skyldes, at banden Black Army, der oprindeligt var tilknyttet bydelen Vollsmose og på papiret nedlagde sig selv i 2017, angiveligt er på vej tilbage for at erobre tabt terræn.

Et af de projekter, som Odense Kommune støtter økonomisk i forbindelse med bandeindsatsen, er Projekt Husvild, som blandt andet hjælper med at skjule hjemløse og socialt udsatte fra bandekriminelle.

Dem, der lever hårdest med det her, er fra udsatte miljøer Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense

»Da jeg først dykkede ned i det i 2017, gik det ret hurtigt op for mig, at dem, der lever hårdest med det her, er fra udsatte miljøer. Det er også der, hvor der er flest, som ved noget. Vi satte de her ting i værk, så vi kunne give dem en tryghed. Der er ingen tvivl om, at det bedste ville være, at de kunne blive i byen, men da mange i de miljøer selv er misbrugere, er det ikke så ligetil at gå til myndighederne og politiet,« siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), til Berlingske.

Ifølge Poul Struve Nielsen har de kriminelle i Odense intet æreskodeks for, hvem de angriber og hvordan.

»Socialt udsatte og hjemløse bliver jagtet, udnyttet og gennembanket og taget som gidsler af bander, som forsøger at tjene penge på dem,« siger han.

»Det kan være stofbrugere, som på den måde har brug for at købe stoffer og derfor kommer i kontakt med banderne. Det kan være folk, der bliver afkrævet beskyttelsespenge, fordi de opholder sig bestemte steder på gaden,« forklarer Poul Struve Nielsen.

Der er også eksempler på, at de kriminelle antaster en hjemløs kontanthjælpsmodtager på gaden, når de ved, de har fået deres kontanthjælp og tager med dem hen til en hæveautomat for at hæve hele beløbet. Derfor bliver den udsatte borger tvunget ud i kriminalitet for at erstatte indtægten og ender måske med at sælge stoffer for dem - nogle ender i evig gæld og må altså flytte ud af byen til en hemmelig adresse for at undgå at ende på Stige Ø.