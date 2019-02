Henrik Sass Larsens udmelding om sin depression i efteråret 2018 kom samtidig med en en klar melding om, at han nu er raskmeldt.

Sass Larsen har meldt sig klar til det kommende valg. Han fortsætter som politiker, skønt hans behandler opfordrer ham til at finde et andet job. Det ønsker han ikke. Henrik Sass Larsen ønsker at være en del af en kommende socialdemokratisk regering og ønsker at være finansminister i regeringen Mette Frederiksen. Hun har straks meddelt, at han er velkommen.

Henrik Sass Larsen er en markant og stærk politiker, og det er glædeligt, at han vælger at fortsætte trods sin mindre nedtur.

En lang række af hans socialdemokratiske kolleger var selvfølgelig hurtige til - via diverse sociale medier - at bakke Henrik Sass Larsen op og ønske ham held og lykke videre.

Men Sass Larsen kan havne i et - for ham - underligt vakuum. Benny Engelbrecht skrev til 'sin modige ven', som han kalder Sass, på Facebook. Et fint og reflekteret indlæg, der dog senere affødte flere kommentarer på Twitter. En af dem lød:

»Måske skulle man i pressen og på SoMe bare lade Henrik være lidt i fred? Måske ville det være det bedste?«

Det er forståeligt, at Benny Engelbrecht vil bakke en politisk ven op.

Men dette er problematisk - ikke mindst for Henrik Sass Larsen. Med sin raskmelding og sit ønske om at blive finansminister i den kommende socialdemokratiske regering har Sass netop ønsket at blive behandlet på lige fod med alle andre politikere.

Den opfattelse rokker Engelbrecht ganske betragteligt ved. Hvis hans tweet skal tages for pålydende, skal der fremover ydes en særlig hensyntagen til Sass Larsen.

Han har selvfølgelig krav på respekt og hensyntagen, men ikke udover hvad andre politikere har krav på. Danske mediers opgave er naturligvis at holde øje med de mange personer, der i dette land har både magt og indflydelse. Herunder danske politikere. Hvordan håndterer de deres position? Hvordan forvalter de deres indflydelse? Det er ganske legitimt for et medie at undersøge, om politikere deltager i de møder, som det forventes. Det er helt normalt, at medier undersøger, om de offentlige midler, der bevilges, bliver benyttet fornuftigt.

Henrik Sass Larsen fortjener at blive taget seriøst af sine egne partifæller. Han fortjener ikke at blive beskyttet med udtalelser om, at pressen skal 'lade ham være lidt i fred'. Det har han heller ikke selv bedt om.

Desværre for Henrik Sass Larsen er der nu tvivl om dette.