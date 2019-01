‘Forsigtigt lagde jeg en snor om hendes hals og kyssede hendes lyse hår farvel’, skriver en mand i et debatindlæg, Information har valgt at udgive.

Han skriver, hvorfor han slog sin lille datter ihjel, fordi han gerne vil bryde tabuet om barnedrab. ‘Grænseoverskridende klamt’ og ‘unødvendigt’ lyder reaktionerne blandt andet.

Hans datter hed Tatiana. Hun lå fredfyldt og sov blandt alle sine pixibøger, da faren valgte at kvæle hende.

Eller ‘forsigtigt lægge en snor om hendes hals’, som han selv skriver. Og netop denne beskrivelse, som også er overskriften på indlægget, får flere folks sind i kog på de sociale medier.

Den her kronik.. Jeg gik i stå flere gange. Er næsten umulig at komme igennem. En far, der har dræbt sin datter, skriver kronik med romantisering af drabet, fordi han vil “bryde tabuet” om barnedrab. Jeg er rystet over, at @informeren vælger at udgive den. Hvorfor? #dkmedier https://t.co/pQKUYjeJXc — Magnus Heunicke (@Heunicke) January 6, 2019

‘En romantisering af drabet,' skriver tidligere transportminister Magnus Heunicke på Twitter. Han er rystet over, Information har valgt at udgive det.

Og han er langt fra den eneste, der er forarget. Flere giver udtryk for, at de synes, det er dybt forkert at give en barnemorder frit talerør til nationen.

Endnu en Twitter-bruger, Morten Skjoldager, sætter et kæmpe stort spørgsmålstegn ved udgangspunktet for indlægget, nemlig at manden vil bryde tabuet omkring barnemord.

‘Han begrunder det selv med, at kronikken er nødvendig, hvis "vi skal bryde tabuet" om forældre, der dræber deres børn. Der må jeg bare sige, at jeg virkelig, virkelig ikke kan se behovet for, at det ikke skal være et tabu. Eller hvorfor vi skal læse hans patetiske forsvar,’ skriver han.

Jeg gad godt høre @informeren's etiske overvejelser i forbindelse med udgivelsen af denne kronik https://t.co/srfSTTcyAR #dkmedier — Sebastian Goos (@sebastiangoos) January 5, 2019

Debat- og kronikredaktøren hos Information Gry Inger Reiter melder sig på banen i en tråd på Twitter og forsvarer, hvorfor de har valgt at publicere indlægget.

‘Selv mennesker, der har slået ihjel, rehabiliterer vi i samfundet efter endt straf. Det betyder, at de (forhåbentlig) får job og også har en stemme. I dette tilfælde giver kronikken et indblik i, hvordan en tidligere straffet reflekterer over sin forbrydelse,’ skriver Gry Inger Reiter.

Og hendes svar bliver mødt af fortvivlelse. For skal Peter Lundin også have sammen mulighed, hvis han en dag løslades? Og Peter Madsen?

Mens en Twitter-bruger ved navn Lasse Nielsen prøver at imødegå og forstå motivationen bag udgivelsen af indlægget ved at sige, at ting ikke bør ties ihjel.

‘Alt skal vel kunne diskuteres. Det nytter ikke at forsøge at negligere det eller gemme det væk. Det bliver den slags problemer jo bare værre af?’

B.T. har senere talt med Informations debat- og kronikredaktør Gry Inger Reiter, der her fortæller om overvejelserne bag publiceringen af Jan Andersens indlæg.