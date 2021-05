I de gode gamle dage havde man penge på en bankbog, som man hver måned kunne få opdateret. Herefter kunne man tjekke sin saldo og konstatere, hvor mange renter man havde fået sat ind på bogen.

Man lånte i realiteten banken sine spareskillinger, som man så fik en betaling for – via renter. Banken kunne derefter bruge spareskillingerne til andet udlån.

Det er som bekendt en svunden og forældet tid.

Den seneste uge har erhvervsminister Simon Kollerup harceleret over danske banker og deres brug af 'negative renter'. Et fænomen, ingen kendte til for blot ti år siden. Bankkunder betaler nu for at have spareskillingerne stående i banken.

Minister Kollerup truede bankerne og kaldte dem for grådige, når de konstant sænkede grænsen for de negative renter. Senest har bankerne reduceret beløbet til 100.000 kroner og rammer dermed mange danske familier.

For de fleste danskere er det komplet uforståeligt, at bankerne skal benytte sig af dette trick. I forvejen laver danske banker milliardstore overskud, så hvorfor skal de trække penge ud af hårdtarbejdende danskere?

Det er i sig selv usædvanligt, at en minister så direkte kritiserer en hel branche og truer dem med indgreb. Men Simon Kollerup er ikke helt sædvanlig. Han har tidligere truet IKEA for at overholde lovens bogstav i forbindelse med coronarestriktionerne, men som var imod den intention, han som minister havde. Så Kollerup truer gerne det private erhvervsliv, hvis de ikke lever op til de standarder, hans moralske kompas viser.

De fleste banker og erhvervsfolk slog korsets tegn og havde nok rystet på hovedet, hvis ikke det var, fordi Kollerup er deres minister. Senest har Nationalbanken taget den unge minister i skole. Regulering af bankverdenen og dens rentepolitik bør en socialdemokratisk minister holde sig fra, sagde Nationalbank-direktøren.

Efter den øretæve – som også er usædvanlig – skulle man tro, at ministeren ville falde til ro.

Der er intet, der tyder på, at Kollerup ikke ved, hvad han gjorde med sine vilde udtalelser. Han sendte et signal – ikke til bankerne – men til sine vælgere. Det er et populært signal, for de fleste forstår ikke baggrunden for de negative renter.

Andre partier har forstået det populistiske budskab, og der tegner sig nu et flertal af partier, der vil 'se på sagen'. Der er ikke flertal for en lovgivning, men det fælles signal er klart. Bankerne skal forstå alvoren.

Negative renter på så forholdsvis små beløb er en uskik, og bankerne burde selv forstå, at det er en provokation.

Men det er på samme måde en uskik, at en erhvervsminister finder syndebukke i det danske erhvervsliv, som ikke lige passer ind i hans opfattelse af virkeligheden. Med den indstilling bliver der nok at lave for en driftig minister. Der er nok økonomiske uretfærdigheder at tage fat på. Bør en liter mælk virkelig koste mere end en tier? Hvorfor skal medicin være så dyrt? Må en virksomhed som LEGO have så stort et overskud på legetøj?

Det er karikeret, indrømmet.

Men erhvervsminister Simon Kollerup bør straks stoppe sine maskingeværsalver mod dansk erhvervsliv. Det er uværdigt.

Danske banker bør til gengæld tænke sig grundigt om og genoverveje deres aftale med samfundet. De store banker er gjort systemiske. De kan ikke gå fallit. Det sikrer samfundet. Bankerne skal forstå, at de er en del af samfundet, og revurdere de negative renter til små sparere.

Ellers sker der noget.