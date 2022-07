Lyt til artiklen

Da Donald Trump forleden holdt sin første tale i Washington, siden han forlod hovedstaden i januar 2021 få dage efter angrebet på Kongressen, var omdrejningspunktet et oplæg til en rødglødende værdikamp. Modstanderne i Trumps hadske og til tider fascistoide tale var naturligvis de liberale, som i hans terminologi er fjender af USA.

Trump gjorde alt, hvad han kunne, for at lade forstå, at han snart vil erklære sit kandidatur til næste præsidentvalg – altså uden faktisk at sige, at han stiller op. Da han forlod scenen efter en times rablende selvpromovering, som i sin absurditet næsten var sjov – hvis ikke det var, fordi det desværre er en meget alvorlig ting for både USA og resten af den vestlige verden, at Trump formodentlig snart er tilbage på den politiske scene – gjorde han det til lyden af Sam & Daves 'Don't Worry I'm Coming'.

Trumps voldsomme udfald mod alle de liberale værdier, som USA har været et fyrtårn for i årtier, er naturligvis alarmerende. Trump har altid haft brug for syndebukke, nogle at latterliggøre, og i talen i Washington parodierede han både kinesere og mexicanere, inden turen kom til kønskampen, som utvivlsomt er en ny mærkesag. Højesteretsdommere udpeget af Donald Trump sikrede for nylig en ophævelse af loven, der tillader alle amerikanske kvinder fri abort.

Den ophedede debat om fri abort vil utvivlsomt blive et omdrejningspunkt ved midtvejsvalget i november. Og Donald Trump vil formodentlig snedigt kæde denne debat sammen med en anden debat, som er oppe i tiden: debatten om transkønnedes rettigheder.

Donald Trump lagde op til den helt store værdikamp ved sin tale i Washington forleden. Foto: SHAWN THEW Vis mere Donald Trump lagde op til den helt store værdikamp ved sin tale i Washington forleden. Foto: SHAWN THEW

I talen latterliggjorde Trump til stor morskab for tilhørerne diverse transkønnede atleter. Og lige her rammer Trump en tone, der klinger højt i store del af den vestlige verden netop nu. Debatten om transkønnedes rettigheder er kammet helt over på begge sider. I den ophedede debat om, hvem der skal være Storbritanniens kommende premierminister, fylder debatten om transkønnede helt uproportionelt meget.

De fleste er formodentlig bekendt med de voldsomme angreb på Harry Potter-forfatteren JK Rowling på grund af hendes insisteren på en biologisk forskel mellem kvinder og transkønnede. Angrebene på Rowling og andre, der ikke bare blindt køber ind på de nye og rabiate kønskrav fra den yderste venstrefløj, har taget fuldstændig overhånd og truer en både større og vigtigere sag.

For ved at sværte og latterliggøre den meget rabiate og ofte svært forsvarlige kamp for transkønnedes rettigheder, og at kæde den sammen med for eksempel kampen for fri abort, bliver det muligt for Donald Trump og folk som ham at male et billede af progressive og liberale som galninge i forklædning.

Debatten om transkønnedes rettigheder er spids og fylder mere og mere rundt om i verden. Her er det en demonstration i El Salvador. Foto: Rodrigo Sura Vis mere Debatten om transkønnedes rettigheder er spids og fylder mere og mere rundt om i verden. Her er det en demonstration i El Salvador. Foto: Rodrigo Sura

Det er ikke et tilfælde, at netop denne debat er blevet modtaget med kyshånd af både Vladimir Putin og Viktor Orbán. Der er billige point i at bruge den outrerede debat om transkønnedes rettigheder til at påstå, at den liberale verden er af lave.

Det er bestemt værd at stå op for alle minoriteters rettigheder, også de transkønnede. Men det er lige så vigtigt at få skilt denne svære debat fra helt basale diskussioner om kvinders ret til abort. Donald Trump og den yderste amerikanske højrefløj vil gøre alt, hvad den kan, for at kæde disse debatter sammen. Det er en sprængfarlig cocktail, der spår en uhyggelig forestående værdikamp.