B.T.s sundhedsjournalist Heidi Pedersen mener ikke, at aftensmad og fodbold er en god kombination.

Måååååållll!!! Mit højre øre er ikke i tvivl om, at Danmark har scoret mod Peru. Til gengæld glemmer jeg helt, hvad jeg var ved at svare svigermor på den anden side af spisebordet, da Yussuf Poulsen sparker bolden ind ved Danmarks åbningskamp i Rusland, og min kærestes svoger i samme sekund hylder nationen i sit glædesråb.

Synes du, man skal slukke fjernsynet, når man spiser aftensmad med sin familie eller kæreste, selvom der er fodbold?

Jeg ’hujer’ lidt sammen med resten af bordet bestående af syv andre voksne og tre børn, som man nu skal, når Danmark scorer ved et VM. Men inderst inde tænker jeg mest, at det er umuligt at føre en samtale, når opmærksomheden tydeligvis er et andet sted for de personer omkring spisebordet i stuen, der kan skæve til fjernsynet fra deres plads. Selv sidder jeg med ryggen til og kan ikke se skærmen.

Jeg spekulerer på, hvorfor fjernsynet skal være tændt, bare fordi der er fodbold? Skulle vi ikke hellere nu være til stede til det, der skulle forestille at være en fødselsdagsmiddag for min kærestes nevø og niece på henholdsvis nu syv og fem år?

Omkring 1,2 mio. seere så med, da Danmark spillede sin første kamp mod Peru lørdag den 16. juni. Foto: Martin Sylvest Vis mere Omkring 1,2 mio. seere så med, da Danmark spillede sin første kamp mod Peru lørdag den 16. juni. Foto: Martin Sylvest

Dermed ikke sagt, at jeg ikke synes, det er spændende at følge landsholdet, og naturligvis er det kun hvert fjerde år, der er VM. Alligevel undres jeg.

For at finde ud af, om det er mig, der er helt forkert på den, har jeg spurgt psykolog Henrik Tingleff, der er medforfatter til bogen ’Hjernen på overarbejde’, der for nylig er udkommet. Han kan dog ikke svare entydigt på, om jeg har ret i, at vi bør slukke fjernsynet, når vi spiser, og der er VM.

»Som udgangspunkt er det en dårlig idé at se fjernsyn, mens vi spiser. Men nu skal vi jo også give os selv lov til at være mennesker og fravige dydens smalle sti. Hvis det kan give en fælles oplevelse, så bliver vi ikke dårligere mennesker af, at vi tre til syv gange om året spiser, mens vi ser fjernsyn,« siger han.

Henrik Tingleff er medforfatter til bogen 'Hjernen på overarbejde', der bl.a. handler om, hvordan vi får mere nærhed i vores hverdag og begrænser vores skærmtid. Vis mere Henrik Tingleff er medforfatter til bogen 'Hjernen på overarbejde', der bl.a. handler om, hvordan vi får mere nærhed i vores hverdag og begrænser vores skærmtid.

Vi ved fra forskningen, at bare tilstedeværelsen af en skærm i lokalet gør, at deltageren i en samtale oplever samtalen som mindre nærværende, indholdsrig og tilfredsstillende. Henrik Tingleff, psykolog

Hmm… Tjaa. Manden har måske en pointe. Alligevel er jeg ærgerlig over, at de små poder får opfattelsen af, at det er o.k. at se fjernsyn, når man skal forestille at hygge sig sammen til en fødselsdag. Måske bunder det i, at jeg synes, at vi danskere i forvejen knap ænser hinanden, men konstant har hovedet i en tablet, mobil, computer eller fjernsynsskærm. Mig selv inklusive, selvom jeg prøver at begrænse det. Henrik Tingleff bekræfter min bekymring:

»Vi ved fra forskningen, at bare tilstedeværelsen af en skærm i lokalet gør, at deltageren i en samtale oplever samtalen som mindre nærværende, indholdsrig og tilfredsstillende. På den måde møder vi ikke hinanden med empati og forståelse og hører måske ikke det, der bliver sagt mellem linjerne, fordi vores opmærksomhed er lånt ud til noget andet,« siger han.

Præcis! Jeg føler, at Henrik Tingleff rammer hovedet på sømmet. Men hvad siger B.T.s egen sportschef, Søren Klæstrup, hvis jeg præsenterer ham for mine ’fodboldfjendske tanker’?

Søren Klæstrup, sportschef på B.T., mener ikke, man skal slukke fjernsynet, når man spiser, og der er VM i fodbold. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søren Klæstrup, sportschef på B.T., mener ikke, man skal slukke fjernsynet, når man spiser, og der er VM i fodbold. Foto: Bax Lindhardt

Fodbold er jo en afmålt begivenhed, der varer 90 minutter. Jeg kan ikke se noget problem i, at fjernsynet kører, mens man spiser. VM er jo en begivenhed, der skaber glæde og fællesskab. Alting behøver ikke være i faste rammer, hvor man spiser kl. 18.00. Hvor er frirummet så henne? Søren Klæstrup, B.T.s sportschef

Sportschefen griner ad mig, da jeg forklarer dilemmaet. Jeg fornemmer, at han svarer på vegne af de fleste danske mænd, da han forklarer, hvor vigtigt det er, at fjernsynet ER tændt.

»Fodbold er jo en afmålt begivenhed, der varer 90 minutter. Jeg kan ikke se noget problem i, at fjernsynet kører, mens man spiser. VM skaber glæde og fællesskab. Alting behøver ikke være i faste rammer, hvor man spiser kl. 18.00. Hvor er frirummet så henne?« spørger Søren Klæstrup.

Han har tidligere selv haft ’problemer’ med kærester, der ikke syntes, at fjernsynet skulle være tændt.

»Jeg har været ude i studehandler, hvor jeg har givet massage, mens fodboldkampen blev sendt. Men hvis det vitterligt er noget, der bringer glæde i vores liv, synes jeg ikke, man skal forhindre hinanden i at se en kamp. Man skal følge sit hjerte,« siger sportschefen.

Danmark vandt 1-0 over Peru lørdag den 16. juni. Foto: Martin Sylvest Vis mere Danmark vandt 1-0 over Peru lørdag den 16. juni. Foto: Martin Sylvest

Efter at have talt med de to mænd kommer jeg frem til, at det måske er kompromisernes kunst, der i dette tilfælde skal praktiseres. Så næste gang, vi sætter os til spisebordet, og der er fodbold-VM, udskyder vi måltidet, til kampen er fløjtet af. På den måde vægter vi nærhed og fællesskab både omkring bordet og omkring fodbolden.

Danmark spiller igen mod Frankrig tirsdag den 26. juni kl. 16.00 – god kamp derude!