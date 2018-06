Det er spild af vigtig tid og for dyrt for samfundet, når vi danskere ringer om øjenbetændelse, børneorm, receptfornyelser på p-piller og blodtryksmedicin til vagtlægen. Det mener i hvert fald næsten 26.000 af B.T.s læsere.

Knap 32.000 har i alt afgivet deres stemme, og heraf mener 81 pct. altså, at vi spilder vagtlæges tid med unødvendige opkald. Den sidste andel derimod mener, det er ok at ringe med mindre ’problemer’, fordi de enten vil have hjælp med det samme, eller fordi deres egen læge alligevel aldrig er til at få fat på.

Vi går mod en strøm, hvor folk gerne vil have deres medicin nu og her. Samtidig er der mange, der ikke kender forskellen på egen læge og vægtlægen. Formand for PLO i Region Midtjylland, Lise Høyer

Afstemningen er lavet i kølvandet på en ny kampagne i Region Midtjylland, der har til hensigt at få folk til at tænke sig om en ekstra gang, før de taster nummeret til vagtlægen. Mere end hvert femte opkald i regionen burde nemlig have været et opkald til patienternes praktiserende læge i stedet, viser en opgørelse. Samme tendens viser sig også i Region Syddanmark, hvor en tredjedel af borgerne kan vente med at ringe til vagtlægen.

»Vi går mod en strøm, hvor folk gerne vil have deres medicin nu og her. Samtidig er der mange, der ikke kender forskellen på egen læge og vægtlægen,« siger formand for PLO i region Midtjylland, Lise Høyer.

Synes du, det er ok, at vagtlæger afviser patienter, hvis de f.eks. ringer for at få fornyet en recept?

Må lægen afvise?

Region Midtjylland er dog ikke den eneste region, der oplever problemet, viser en rundringning, som B.T. har foretaget. Alle regioner har gentagne gange gennemført informationskampagner eller oplyst via sociale medier om, at man f.eks. ikke skal bruge lægevagten til receptfornyelse, som var tilfældet 9471 gange i Region Syddanmark alene i jan. og feb. 2018.

De unødvendige opkald rejser spørgsmålet om, hvorvidt informationskampagner er nok i kampen mod de unødvendige opkald. Flere læger, som B.T. har været i kontakt med, mener, at vagtlægerne som en konsekvens må blive bedre til at afvise, hvis patienterne ringer med problemer, der kan vente.

»Vi er nødt til at bruge lægevagten til det, den skal bruges til, og det er akut opstået sygdom, der ikke kan afvente behandling, indtil egen læge igen er til stede,« siger PLOs vagtchef i Region Nordjylland Eddie Nielsen, der selv har prøvet at afvise patienter - men ’på en pæn måde’.

Problemet er, at det er nemmere at sige ja, end det er at sige nej. Det kræver en langt større indsats at forklare, hvorfor man synes, det er fuld forsvarligt for patienten at vente. Og så undgår man sure patienter, der måske laver en klagesag. PLO's vagtchef i Region Nordjylland, Eddie Nielsen

Alle regionerne forsøger løbende at gøre borgerne opmærksom på, hvonår man skal ringe til vagtlægen, og hvornår man istedet bør bruge sin praktiserende læge. Det er nemlig ikke alle, der har styr på forskellen. F.eks. har Region Midtjylland 700.000 opkald om året til vagtlægen, hvoraf hvert femte opkald vurderes at være unødvendigt. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Alle regionerne forsøger løbende at gøre borgerne opmærksom på, hvonår man skal ringe til vagtlægen, og hvornår man istedet bør bruge sin praktiserende læge. Det er nemlig ikke alle, der har styr på forskellen. F.eks. har Region Midtjylland 700.000 opkald om året til vagtlægen, hvoraf hvert femte opkald vurderes at være unødvendigt. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Læge og medlem af lægevagtsudvalget i Region Midtjylland, Poul Kraghede, er enig med sin kollega.

»Jeg vil gerne opfordre mine kolleger til ikke at udskrive medicin, med mindre det er livsnødvendigt medicin, patienten ringer om,« siger han.

»Før i tiden kunne man f.eks. få fornyet afhængighedsskabende medicin over telefonen, men det blev der sat en stopper for. På samme måde kunne man jo være konsekvent her, så færre ville henvende sig med f.eks. receptfornyelser,« siger lægen.

De som gentagne gange bestiller medicin, er det rimeligt at afvise. Men bedst er det at forebygge ved at informere om, at receptbestilling foregår ved egen læge Formand for PLO i Region Midtjylland, Lise Høyer

Eddie Nielsen forstår dog godt, hvorfor mange af hans kollegaer tøver med at ’afvise’:

»Problemet er, at det er nemmere at sige ja, end det er at sige nej. Det kræver en langt større indsats at forklare, hvorfor man synes, det er fuld forsvarligt for patienten at vente. Og så undgår man sure patienter, der måske laver en klagesag,« siger lægen.

Hver situation er unik

Formand for PLO i Region Midtjylland, Lise Høyer, mener dog ikke, at vagtlægerne kategorisk bør afvise patienter.

»Hvis en borger har brug for blodtryksmedicin eller p-piller, så må vi gå ind og afveje, hvad det er for en situation, den enkelte borger står i. De får ikke en recept uden anmærkninger, og vi bestiller som regel den mindste pakke for at gøre det lidt besværligt,« siger hun.

De fleste ringer til akuttelefonen på hverdage mellem kl. 16 til 18 - altså lige efter, at deres praktiserende læge har lukket. Foto: Nikolai Linares Vis mere De fleste ringer til akuttelefonen på hverdage mellem kl. 16 til 18 - altså lige efter, at deres praktiserende læge har lukket. Foto: Nikolai Linares

Lise Høyer håber på, at informationskampagner kan bane vejen for, at færre bruger vagtlægen unødvendigt:

»De, som gentagne gange bestiller medicin, er det rimeligt at afvise. Men bedst er det at forebygge ved at informere om, at receptbestilling foregår ved egen læge«.

Hos Region Hovedstaden, der hvert år får næsten 1 million opkald, har man ingen opgørelser over, hvor mange opkald der er unødvendige. Men de oplever også, at borgere ringer til akuttelefonen med problemstillinger, der ikke er akutte.

»Vores udgangspunkt er, at borgerne ringer, fordi de har brug for hjælp. Så selvom de ikke ringer med en akut tilstand, hjælper vi dem. Det er dog altid en god idé at tænke sig om, før man ringer. F.eks. bør man overveje, om det er det rigtige sted at henvende sig. I dagtimerne får vi en del henvendelser fra borgere, der kunne have kontaktet egen læge i stedet for eller ikke har kunnet få kontakt til egen læge,« siger enhedschef ved Akuttelefonen 1813, Marie Baastrup.

Fakta DU SKAL IKKE RINGE TIL LÆGEVAGTEN HVIS... ....du f.eks. har haft ondt i ryggen i 14 dage eller har været døv på det ene øre i lang tid og bare ikke kan holde det ud en dag længere, så skal du stadig vente på, at din egen læge åbner. Det gælder alle typer af langvarige lidelser. ...du har børneorm. Det er ubehageligt, men ufarligt. Vi skal vænne os til at acceptere lidt mere ubehag, inden vi ringer til lægevagten. ...du skal have fornyet en recept. Du skal ikke ringe, hvis du har glemt at forny din recept på p-piller, antidepressiv eller blodtryksnedsættende medicin. Den slags medicin kan du godt undvære en dag eller to, uden at der sker noget, fordi der er tale om forebyggende medicin, der virker over lang tid. Du kan undgå at mangle pillerne ved at udvise rettidig omhu og tjekke, hvor mange piller du har tilbage i pakken, så du ikke løber tør i en weekend. ....du er blevet bidt af et insekt. Det kan være ubehageligt, men det er sjældent farligt. ...du har fodsvamp, lus eller ørevokspropper. Det er ubehageligt, men det er ikke farligt og kan vente, til du igen kan få fat på din praktiserende læge. Kilde: Regionerne.