Lyt nu til patienterne, for pokker.

Det lyder såre simpelt, men det er åbenbart meget vanskeligt.

Igennem flere uger har B.T. bragt den ene gruopvækkende historie efter den anden. Det var egentlig journalist Arne Notkin, der med sin nye bog åbnede for et blik ind i behandlingen af syge mennesker eller retteligt: den manglende behandling af syge mennesker.

Sandra Mørk Valente fik en diagnose alt for sent og er nu som enlig mor uhelbredeligt syg. Vi har talt med Maria Holst, hvis far, Peter Holst, blev diagnosticeret så sent, at han døde for kort tid siden. I går fortalte vi om Rasmus Davison, der som 18-årig har fået amputeret sit ene ben.

Fælles for dem og mange flere er, at deres diagnoser er kommet alt for sent, og de alle lever med en fornemmelse af, at lægen ikke lyttede.

Hvorfor lytter lægen ikke?

Det er der flere forklaringer på. For det første har lægerne for kort tid til patienterne. En ny rapport fra Patienterstatningen afslører, at en patient i gennemsnit taler med lægen i et minut og 18 sekunder. Der er naturligvis forskelle, men for alle de sager, som B.T. har omtalt, har lægen ikke lyttet i tide.

Med fatale følger.

Patienterstatningen har undersøgt dødsfald i de seneste 10 år, og det viser sig, at der hvert år udbetales penge i erstatning til 63 patienter, der døde på grund af en for sen diagnose. Det er et katastrofalt højt tal, og det er sandsynligvis højere, fordi mange dør uden at vide, de kunne være reddet, hvis lægen havde lyttet i tide.

Hvorfor lytter lægerne ikke?

Fordi lægerne ikke ønsker at inddrage patienterne på en seriøs og systematisk måde. Ikke af ond vilje, men fordi det slet ikke er en del af kulturen i det danske sundhedsvæsen. Lægeforeningen er underligt fraværende i denne debat. Andreas Rudkjøbing, formand for lægerne på sygehusene, er svær at få i tale, og han griber hver gang til de klassiske lønmodtager-parader. 'Det er systemets skyld – det er ikke den enkelte læge'. 'Der skal flere penge og mere tid.'

Selvfølgelig har den enkelte læge et ansvar, og selvfølgelig kan lægeforeningen deltage i en debat om lægernes arbejde, uden at det bliver en fagforeningskamp.

Først i det nye år skal der forhandles en ny sundhedsaftale.

Det er nødvendigt, at Magnus Heuniche, sundhedsminister, og de andre politikere lytter til patienterne, inden de forhandler en aftale på plads.

Det er patienterne, der kender problemerne, og de skal inddrages.

Lyt nu til patienterne, Magnus.