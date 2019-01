I dag kritiserer Mogens Hasle Møller Trafikstyrelsens evne til at sikre tilstrækkelig sikkerhed på de danske jernbaner.

Han er ikke nogen hr. hvem som helst, men en af Danmarks mest erfarne eksperter i jernbanesikkerhed og tidligere sikkerhedschef i TX Logistik og koordinator hos Banedanmark.

Kritikken kommer, umiddelbart efter at Havarikommissionen har påvist, at låsen på godsvognen i Storebæltsulykken var defekt. Ulykken endte med at koste otte mennesker livet og desuden skade 16.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan Havarikommissionens første test af den type låsemekanisme på de såkaldte lommevogne afslørede et 'forholdsmæssigt stort antal fejl'.

Mogens Hasle Møller beskriver et system, hvor der nok er en 'papirsikkerhed', fordi der på overfladen er en række procedurer, der overholdes, men hvor der ikke er nogen 'reel sikkerhed', fordi de folk, der skal stå for det vigtige tilsyn, ikke har den tilstrækkelige faglighed.

Det, der ligner god sikkerhed på overfladen, er det derfor slet ikke – mener altså eksperten.

Noget kunne tyde på, at han har en pointe.

B.T. talte efter ulykken og den første test med Bo Haaning, der er souschef ved Havarikommissionen:

»Der er en risiko for, at vognene ikke er låst fast, selv om de er læsset efter forskrifterne,« sagde han dengang.

Trafikstyrelsen har tidligere forklaret til B.T., hvordan systemet, der bygger på et EU-direktiv, er et 'tillidsbaseret system', der i høj grad giver ansvaret for sikkerhedstjek til den enkelte operatør, selv om Trafikstyrelsen selv foretager løbende tilsyn med stikprøver og funktionstilsyn.

Men her rejser Mogens Hasle Møller sit vigtige spørgsmål:

Ved de folk, der skal forestå tjek og tilsyn, nok om det, de er ude at kigge på?

»Myndighederne går desværre mere op i den dokumentationsmæssige del af sikkerheden end den fysiske, faktiske del, og det er essensen af min kritik,« siger han og beskriver en styrelse, der nok har et højt akademisk niveau, men til gengæld ikke ved ikke nok om jernbanemateriel.

B.T. har forelagt kritikken for Trafikstyrelsen, men fra den kant lukkes der ned med et 'Ingen kommentarer'. Det er på ingen måde godt nok.

Det burde være en smal sag for Trafikstyrelsen at forholde sig til den kritik – og det burde også være en smal sag at tilbagevise kritikken. Medmindre, altså, at Møller har ret.

Under alle omstændigheder må Trafikstyrelsen få hovedet ud af skildpaddeskjoldet og give svar på tiltale.