Det er klart, at de drog lettelsen suk i Albertslund mandag aften.

Rasmus Paludan, der ønsker fortsætte sine infantile provokationer vendt mod islam, havde planlagt at demonstrere i den københavnske forstad. Men politiet forbød i det sidste øjeblik af hensyn til områdets sikkerhed.

Alligevel eksploderede forstaden i afbrændninger, stenkast og fyrværkeri. Politiet måtte til sidst gribe ind med deres efterhånden tungeste magtmiddel, tåregas. Medens gassen drev rundt ved beboelserne i Albertslund Centeret, kunne de tilkomne demonstranter tage bussen tilbage til København med en mindre sejr i rygsækken. Rasmus Paludan kom ikke til at demonstrere.

Tirsdag blev endnu en anmeldt Paludan-demonstration ved Blågårds Plads aflyst. Denne gang blev der fundet en granat-lignende genstand som rullemarie måtte fjerne. Assistens Kirkegård blev også lukket. Senere tirsdag blev en anmeldt demonstration i Bagsværd også aflyst, efter politiet havde fået nye efterretninger, der ifølge en pressemeddelelse gjorde det ulovligt at demonstrere i området i et døgn.

Det er klart at beboerne på Nørrebro, Albertslund og Bagsværd ånder lettet op. De er naturligvis ikke interesserede i at få deres nabolag ødelagt og gas ind gennem brevsprækken. Det er også logisk, at politiet ikke har andet valg end at aflyse Paludans provo-demonstrationer, når de har oplysninger om, at der sandsynligvis vil opstå flere optøjer.

Men siden søndagens eksplosion af optøjer på Blågårds Plads, har det ikke være muligt at gennemføre en eneste demonstration. Politiet har fulgt Paludan talstærkt rundt i de københavnske forstæder, hver gang har en horde af ballademagere holdt politiet beskæftiget.

Ballade og vold virker, kan vi konstatere. Det er lovligt i henhold til grundloven at demonstrere, blot den er anmeldt. Men lige nu er det umuligt.

Det er en udmattelseskrig, der er i gang, og det virker ikke, som om hverken Rasmus Paludan eller flokken af ballademagere, der følger ham rundt, er blevet trætte.

Det interessante bliver, om det på et eller andet tidspunkt bliver muligt at gennemføre den anmeldte demonstration. Der findes ikke rigtigt et kompromis i denne sag.

Lige nu fører ballademagerne, deres voldelige aktioner virker.

I længden kan de ikke vinde, for på et eller andet tidspunkt skal Rasmus Paludan have mulighed for at gennemføre en demonstration. I det mindste for princippets skyld, og hvad så?

Hvad stiller et demokrati op med en forbenet provokatør, der ikke går af vejen for at bruge ordets værste gloser om andre mennesker? En mand, der ønsker konfrontationer og som ser ud til at kunne fortsætte i det uendelige.

Hvad stiller et land op med unge, utilpassede danskere, der slet ikke har fattet det danske ideal om ytringsfrihed? Unge muslimer, der hellere vil forsvare deres koran end den danske grundlov, og som er klar til at omdanne deres egen bydel til en syrisk-lignende krigszone.

Det virker, som om begge parter er meget langt fra sund dansk fornuft. De kan åbenlyst ikke nåes med argumenter.

Tilbage er kun politiets magt, som lige nøjagtig holder situationen i skak.

Det er svært at se, hvor den varige løsning skal komme fra.