Mens Danmark er på den anden ende over coronavirussen og hamstrer mundbind som besatte, går en anden pest mere ubemærket på togt: Volden i vores samfund.

Selvom sammenligningen næppe giver fuld mening, er volden på sin vis langt mere uhyggelig end den frembrusende virus, fordi volden udføres af mennesker, der burde kunne tænke sig om.

Antallet af anmeldelser om vold i Danmark har på trods af politikernes panderynker og talløse handlingsplaner og udspil været i kraftig vækst gennem en årrække.

Sidste år nåede antallet af voldsanmeldelser et historisk rekordniveau. Alene sidste kvartal af 2019 modtog politiet 7.500 anmeldelser om vold.

Noget er med andre ord gået totalt galt i måden, vi omgås hinanden på.

Utallige gange har skiftende justitsministre sagt, at vi ikke vil finde os i volden, men lige lidt hjælper det.

I den seneste tid har et par spektakulære sager taget overskrifter i medierne.

For nogle uger siden blev Marcus Alexander Aroli tilsyneladende umotiveret overfaldet på Albertslund Station, da han ganske fredeligt kom gående med sin lillesøster under armen. En større gruppe drenge forfulgte Marcus og overdængede ham med knytnæveslag og spark.

I en anden omtalt sag fra slutningen af februar blev 19-årige Lauritz Lindboe Wind offer for tilfældig vold i Gothersgade i København. Han blev overfaldet, trampet i hovedet og smidt bevidstløs ud på kørebanen.

Begge er eksempler på en voldsomt uhyggelig adfærd, hvor det forkerte menneske på det forkerte sted bliver udsat for meget rå og meget afstumpet vold.

Det virker, som om fortvivlede ofre og deres forældre nærmest dagligt deler beretninger og voldsepisoder ledsaget af billeder af skaderne på de sociale medier.

B.T. har fokus på problemet.

Mens kvinder generelt er de mest udsatte, når det gælder vold i hjemmet og på arbejdspladsen, er risikoen for at blive ramt af vold generelt og vold på offentlige steder størst for mænd. Det fik forleden en journalist til at kalde volden for ‘mændenes metoo’. Hør i din egen omgangskreds, og du vil muligvis blive overrasket over, hvor mange mænd der har oplevet at få tæv.

Flere politikeres svar er at intensivere omfanget af overvågning med kamera på gader og stræder. Mens optagelser kan spille en rolle i selve opklaringen af forbrydelserne, er der ikke meget, der tyder på, at overvågning forebygger vold.

Der bliver ikke anmeldt mindre, men mere vold, uanset at omfanget af overvågning allerede er steget gennem de senere år.

Det er naturligvis glædeligt, når politiet skrider til anholdelse i disse voldssager, som det onsdag var tilfældet i Marcus Alexander Arolis sag, hvor Københavns Vestegns Politi anholdt fire unge for det grove overfald på Albertslund Station.

»Vores unge bliver overfaldet i nattelivet, men det er, som om folk lukker øjnene for problemet,« udtalte Lautitz' mor, Karina Lindboe Wind.

De ansvarlige politikere skylder os at åbne øjnene og sætte alt ind på at lave en plan for, hvordan vi vender voldskurven.