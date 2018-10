Normalt er det ikke svært at få politikere til at udtale sig til medierne.

Deres arbejde, deres chancer for at blive genvalgt, selve kernen i livet som politiker er at have en mening og få den spredt ud til så mange som muligt.

Alle partier har store pressetjenester - eksempelvis har Venstre mindst 12 pressemedarbejdere på Christiansborg. Socialdemokraterne har stort set det samme. Der er altså nok folk til tage telefonen eller sende et svar.

Men der er fuldstændig stille i de to store partier, når B.T. beder om kommentarer til de dramatiske oplevelser, B.T. har skrevet om de seneste dage. Hvorfor sender vi Mint og Tra ud af landet, skønt de bor i danske familier, der vil forsørge dem og sikre, at de bliver integreret.

To simple spørgsmål har vi forsøgt at stille til de ansvarlige politikere, der har integration som ansvarsområde.

Vi ringede for to dage siden til Venstres pressetjeneste for at tilbyde enten Inger Støjberg, der er minister på området, eller Mads Fuglede, der er ordfører, et interview. Vi ringede samtidig til den socialdemokratiske pressetjeneste, fordi vi vil høre Mattias Tesfayes holdning.

Siden har vi ringet, skrevet e-mail og sendt sms'er. Men der er total tavshed fra de to pressetjenester.

Vi vil bare høre, om de to partier mener, at loven fungerer?

Inger Støjberg har, siden vi bad om et intereview, svaret på et spørgsmål fra Jacob Mark, SF. Hun giver i svaret sin fulde opbakning til embedsmændene i Udlændingenævnet og understreger, at der ikke p.t. er behov for at ændre loven.

Vi vil naturligvis gerne have mulighed for at stille yderligere spørgsmål, som vi normalt gør i medierne. Men Støjbergs særlige rådgiver har svaret os via sms: 'Det bliver ikke muligt med interview med Inger. Hun kan og må ikke udtale sig om konkrete sager. Hun har på nuværende tidspunkt ikke noget at tilføje til det svar, hun har givet til Folketinget vedr. reglerne på området.'

Det bedste, man kan sige om det svar, er, at han i det mindste har svaret. Vi mener, at Inger Støjberg burde stille op til spørgsmål i en sag, der har optaget mange mennesker på B.T. Det er ikke tilstrækkeligt, at en minister blot afleverer sine svar til andre politikere, når det er B.T.s læsere, der ønsker at høre hendes forklaring.

Socialdemokraternes Mattias Tesfaye og Venstres Mads Fuglede har endnu ikke så meget som svaret på vores henvendelser. Det er for ynkeligt, at to ordførere fra de store dominerende partier, der sammen stod bag den seneste lov om familiesammenføring sammen med Dansk Folkeparti, LA og De Konservative, ikke vil forklare, hvorfor loven er god?

Vores tilbud om interview står stadig åbent til Inger, Mads og Mattias. Kom ud af busken, det er uklædeligt, at I gemmer jer.