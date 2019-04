Billederne brænder sig fast på nethinden.

Unge mænd med store rygsække fanget på overvågningskameraer i øjeblikket, inden de sprænger sig selv i luften.

Det er ubærligt at se de unge mænd (der er næsten aldrig unge kvinder med), der helt afklaret og bevidst går ind, hvor der er mange mennesker forsamlet. Deres ønske og formål er at dræbe sig selv sammen med andre - uanset om det er børn, kvinder, mænd eller hele familier. Så mange som muligt er opgaven.

I Sri Lanka valgte terroristerne at slå til mod katolske kirker påskesøndag, hvor mange familier var til gudstjeneste, og mod internationale hoteller. Her valgte de at slå til mod restauranterne og deres morgenmadsbuffeter, så de var helt sikre på at ramme børnefamilier. 45 børn er foreløbig rapporteret dræbt ved anslaget.

Danmark blev i særlig grad ramt, da en hel familie næsten blev udslettet ved hotellet Shangri-La. De fleste danskere kan i dag føle det stik i hjertet, da de hørte om tragedien. Ingen mennesker bør opleve dette.

De næste par dage vil der komme andre historier om familier, der mistede deres kære. Mange nationaliteter blev ramt, og derfor rammer terroren også bredere, end hvis det havde været lokalt.

Det er ubehageligt at læse om de mange urimelige skæbner, men det er mediernes opgave her og internationalt at fortælle de historier. Det er vigtigt, at de foreløbige 321 dræbte ikke forbliver en anonym masse, men derimod bliver beskrevet som en række selvstændige individer, der alle efterlader sørgende familier.

Medierne skal tage videst muligt hensyn til de enkelte involverede, men vi skal også dokumentere, hvad der hændte og hvordan de mange personer gik tabt. Det er vigtigt, at terrorens ubehagelig gru og alle dens rædsler ikke får os til at tie stille og vende ansigtet bort. Vi må ikke glemme, at de nedrige bombemænd, der tog livet af 321 individer, ønsker, at vi skal ændre vort liv. Vi skal ikke være frie.

Bomberne på Sri Lanka bliver ikke de sidste. Vi er alle i fare, hvis vi insisterer på at rejse ud. Men vi er mere i fare, hvis vi bliver hjemme. Så har de unge mænd med deres bomberygsække for alvor vundet. Derfor skal vi se på billederne, selvom de er ubehagelige, for vi må ikke glemme og tro, at det ikke har noget med os at gøre. Det har det. Du og jeg og vores måde at leve på er en provokation.

Netop derfor skal vi leve vort normale liv.