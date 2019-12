'Det er vigtigt, at vi ikke lader os kue af terror,' sagde operationsleder Flemming Drejer som afslutning på et af de korteste pressemøder, politiet har holdt de senere år.

Det er påfaldende, at det er den operationelle leder i PET, der formulerer sig så tydeligt umiddelbart efter en kæmpe politiaktion.

Vi har endnu ikke det fulde billede af politiaktionens årsag. Men PET nævnte selv ved pressemødet en frygt for militant islamistisk terror.

Ved dagens retsmøder i København og Odense blev ni personer – mænd og kvinder – fremstillet med anklager om forsøg på at samle materialer, der kan anvendes til at lave bomber. De ni personer er anklaget for at skaffe pistoler, lyddæmpere og andre våben, der kunne anvendes ved en spektakulær terroraktion.

PET har med deres store operation været tidligt ude for at forhindre det, men de har også ventet så tilpas længe, at de har beviser nok i en efterfølgende retssag. B.T. kan desværre hverken beskrive eller afprøve politiets mange spor, da alle retsmøder torsdag blev holdt for lukkede døre. De anholdte erklærer sig ikke-skyldige, og de er alle beskyttede af navneforbud.

Sådan er det nødvendigvis i et retssamfund.

Danmark er et af de få lande i Europa, der foreløbig er blevet forskånet for den store terrorhandling. Tilbage i 2015 skød og dræbte en terrorist to uskyldige danskere, Finn Nørgaard og Dan Uzan, i et angreb, der blev betegnet som en terroraktion, men som viste sig mere at være en 'enlig ulv'.

Det er bemærkelsesværdigt, at det er lykkedes PET at forhindre de gange, der har været optræk til terrorhandlinger, og det vidner om et stærkt og velfungerende sikkerhedspoliti, der virker i et tæt internationalt samarbejde.

Det er lige så påfaldende, at de fleste politikere, inden den første anholdte overhovedet var stillet for en dommer, udtrykte sig på de sociale medier i rosende vendinger om politiets arbejde. Man skal som politiker i dag være hurtigt ude, og man skal stille sig helt bag politiet i deres arbejde. Naturligvis.

Danmark er på grund af vort engagement i Irak, Libyen og Afghanistan i søgelyset for de radikale islamistiske mørkemænd og -kvinder. Danmark er i særlig grad på terroristernes ønskeliste på grund af Muhammedtegningerne, som senere kostede tegneren Kurt Westergaard et livstruende overfald og efterfølgende hans personlige frihed. Han lever i dag med maksimal sikkerhed og kan kun bevæge sig rundt med overvågning.

Vi skal ikke lade os kue af terror eller truslen af terror. Men for nogle danskere, herunder Lars Hedegaard, der blev forsøgt myrdet i sit hjem, har den allerede betydet alvorlige indskrænkelser i deres liv, udelukkende fordi islamistiske terrorister har forsøgt at ødelægge de værdier, vort samfund er bygget på.

I dag bør vi sende tanker og tak til de personer, der i dag betaler prisen for, at vi er et åbent samfund baseret på demokratiske værdier.

Vi skal ikke lade os kue af terror, er lettere sagt end gjort, men vi kan finde inspiration i de mennesker, der har stået imod. Politiet forhindrede en eventuel aktion denne gang, men truslen er latent, konstant og direkte.

Vi må ikke lade os kue, men vi skal være på vagt.