Det er kun fire år siden, at Omar El-Hussein skød og dræbte uskyldige mennesker ved Krudttønden og den jødiske synagoge.

Angrebene, der foregik på Østerbro og Indre By i København, kom bag på alle - ikke mindst politiet. Både Krudttønden og den jødiske synagoge havde bevogtning, fordi myndighederne anerkendte, at der var en risiko denne aften.

Efter El-Hussein havde angrebet Krudttønden, var det næste logiske og sandsynlige mål: synagogen i Krystalgade. Derfor øgede man den fysiske bevogtning med en bil og to bevæbnede politibetjente. Det var desværre ikke nok.

Dan Uzan blev koldblodigt skudt på klos hold. Politiets bevogtning hjalp ham ikke, men måske reddede Dan Uzan og de to politibetjente alligevel den sammenkomst, der var i synagogen den aften.

Dødsfaldet og angrebet på synagogen er i særlig grad en skamplet. Først og fremmest, fordi det aldrig burde have fundet sted - for det andet fordi de relevante myndigheder var advaret om den potentielle fare.

Det Mosaiske Troessamfund forsøgte flere gange ved møder i Justitsministeriet, hvor Mette Frederiksen (S) var justitsminister, at få synlig beskyttelse ved deres bygninger. Kort tid før angrebet på synagogen i Krystalgade havde ledelsen i Det Mosaiske Troessamfund bedt om beskyttelse, men som alle de andre gange blev det afvist.

Siden angrebet den 15. februar i 2015 har synagogen og alle jødiske bygninger dog været beskyttet af synlig og våbenklar bevogtning. Der går hver dag bevæbnede betjente eller soldater i Krystalgade og ved den jødiske skole.

Politiet har benyttet over en million 'mandskabstimer' på bevogtningen, dertil skal lægges de timer, som forvaret har brugt.

»Spild af ressourcer« har tillidsmand ved Københavns Politi Torben Ryttergaard udtalt. Ryttergaard ønsker en anden form for bevogtning end den fysiske, blandt andet mere overvågning eller afspærring, så han er ikke imod, at poltiet skal beskytte jøderne i Danmark.

Men det er alligevel en uheldig og uacceptabel udtalelse.

Det er særlig vigtigt, at Det Mosaiske Troesssamfund er helt sikker på det danske samfunds vilje til at beskytte dem. Jøderne må ikke være i tvivl om, at myndighederne vil beskytte dem. Også selvom omkostningen er mere end en million mandetimer hos politiet. Det er helt ligegyldigt. Vi skal gøre det nødvendige.

Tilliden til politiet og myndighederne kan ikke være den højeste, efter ledelsen i det jødiske samfund gentagne gange gik forgæves med deres bekymringer for sikkerheden. Det var blandt andet derfor, at Dan Uzan var til stede den aften i Krystalgade. Jøderne måtte selv sikre sig med bevogtning, efter de blev afvist på højeste sted.

Det skal ikke gentage sig, og udtalelserne fra tillidsmanden på politigården er desværre udtryk for, at tvivlen kan forekomme.

Det er aldrig spild af ressourcer at sikre en minoritet - i særlig grad den jødiske.

Jøderne i Danmark i resten af Europa oplever flere og flere overgreb, kan man læse i deres årlige redegørelse.

Danmark har en særlig forpligtelse til at forhindre de overgreb - blandt andet ved en fysisk beskyttelse.