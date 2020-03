Bliver kuren værre end problemet?

Spørgsmålet blev oprindelig rejst af Donald Trump, og før vi automatisk afviser den excentriske amerikanske præsident, er det et relevant spørgsmål, der nu dukker op flere steder.

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i dagens B.T. om det dilemma, og han konkluderer selv: Prisen må ikke blive for høj.

Der er en overhængende fare for, at den hestekur, som regeringen har sat os på, kommer til at stå i vejen for en seriøs vurdering, der kan sikre en hurtig vej tilbage til normale tilstande.

Regeringen må snarest, sammen med alle Folketingets partier, udvikle en plan, der kan åbne vort samfund igen. Det er nødvendigt, og det haster med en exitplan.

Det virker ikke, som om landets finansminister kender til nogen plan, men han bør netop gå forrest og tvinge partierne til at konfrontere det dilemma.

På torsdagens pressemøde svarede Nicolai Wammen undvigende og gentog flere gange:

»Vi kæmper lige nu for at redde menneskeliv og holde hånden under vores økonomi – sammen med Folketingets partier.«

Ikke et svar, der åbner for den mindste diskussion om vejen ud.

Vi er underlagt historisk store restriktioner. Vores frihedsrettigheder er inddraget. Mængden af arbejdsløse stiger dag for dag. Antallet af konkurser vokser. Hele brancher som frisører, restauranter, fly, rejse- og turisterhvervet er helt lagt ned. Enkeltmandsfirmaer har mistet deres eksistensgrundlag.

Krisen er dyb, og fra undersøgelser ved vi, at det skaber meget store menneskelige og sociale problemer, der senere kan blive til endnu en sundhedskatastrofe. Ledighed fører eksempelvis til flere hjerte-kar-sygdomme.

Hele sundhedsvæsenet er lige nu indrettet på at tage sig af de coronasmittede, hvilket betyder, at anden behandling må udsættes. Hvad sker der på ventelisterne, der blot bliver længere og længere?

Regeringen og myndighederne har taget den store krabask i brug. Senest har de lukket alle privathospitalerne i Danmark med fire dages varsel. Det virker som en overreaktion. Privathospitalerne har fra første dag tilbudt deres hjælp og lovet at være behjælpelige med en dags varsel.

Et langt bedre tilbud end den lukning, som regeringen har præsenteret dem for. Der er i øjeblikket ikke kapacitetsmangel i det offentlige sundhedsvæsen. Vi har nok sengepladser. Vi har nok respiratorer, som i andre lande har været den knappe ressource. Lige nu er 78 danskere i respirator-behandling, men vi råder over flere end tusinde i hele landet.

Her er kuren bestemt værre end problemets omfang. Det er en urimelig hårdhændet behandling af et privat erhverv, som både nu og senere vil ramme syge danskere.

Det er forståeligt, at statsminister Mette Frederiksen ikke ønsker debatten lige nu. Men hendes finansminster skal tage det dilemma op, for snart skal samfundet åbnes, og det bliver med den kalkulerede risiko, der altid følger sundhedsspørgsmål. Hvor mange smittede og døde vil vi acceptere, før hjulene kan rulle igen?

Kom med en plan, Nicolai Wammen.