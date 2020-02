Danmark blev for alvor ramt af coronavirus-feber torsdag.

En ansat på TV2 News blev testet positiv efter en skiferie til det nordlige Italien. Naturligvis er det historien, alle taler om. I flere uger har vi været optaget af en virus, der spreder sig med stor hast – dog mest i Kina og de omkringliggende lande.

Det har været passende langt væk, men nu er det kommet helt tæt på, og redaktøren fra News bliver garanteret ikke den sidste corona-patient herhjemme. Foreløbig har TV2 sendt 16 ansatte hjem i karantæne.

Det er nu, vi skal vise, hvem vi er.

Der er ikke nogen grund til at gå i panik eller ændre på vores opførsel. Faktisk bør vi nu opføre os bedre og mere civiliseret, end vi normalt gør. Læger overalt i landet melder om overvældende mange henvendelser. De har flere steder været nødsaget til at bede folk om at holde sig væk, medmindre de har symptomer.

Naturligvis overvejer de danskere, der skal på rejse til Italien i den kommende weekend, om det er risikoen værd at tage af sted. Sundhedsstyrelsen opfordrede endda torsdag til, at det er fornuftigt at udsætte sommerens rejsebestilling sydpå. Eller købe en afbestillingsforsikring.

Det beroliger ikke mange.

I et velordnet samfund som det danske, hvor alt er under kontrol, er epidemier det tætteste, vi kommer på ragnarok. En virus som corona eller sars virker umiddelbart ukontrollabel.

Coronavirussen er endnu ikke under kontrol i Kina, men det er den her. Der er foreløbig flere end 80.000 smittede på verdensplan, heraf er flere end 2800 døde. Men flere end 33.000 er allerede nu erklæret raske.

'Patient nr. 0', der bor i Roskilde, er nu en del af den statistik, og han har allerede på sine sociale medier mærket den danske modtagelse. En del føler sig åbenbart kaldet til at håne, skælde ud og genere den første patient. De fleste usympatiske henvendelser er formentlig skrevet i frygt eller irritation, men det er ikke nogen undskyldning. Patienten i Roskilde og de kommende skal ikke mødes af fordømmelser og fladpandede kommentarer. De skal tværtimod have opbakning og støtte.

Den første danske patient blev fundet hurtigt, og beredskabet virkede. Det bør alle notere sig, og lad os derfor opføre os, som vi plejer.

Uden de pinlige kommentarer.