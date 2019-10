Det er svært at forestille sig mennesker, der er mindre ønskede i Danmark end dem, der er rejst ud for at kæmpe for Islamisk Stat.

Her er tale om mennesker, der har vendt alt, hvad der er dansk, ryggen for at kæmpe for et samfund, der på nærmest alle tænkelige måder er det stik modsatte af, hvad vi står for herhjemme.

Allerede da det blev klart, at det ikke rigtig gik så godt med at få indført Kalifatet, blev det et relevant tema, at disse naive og eller grusomme lykkeriddere en dag atter ville banke på ved grænsen med håb om at søge ly og slikke sårene i Danmarks gavmilde velfærdssamfund.

Et tema, der er blevet yderligere aktualiseret af den seneste udvikling i Nordsyrien, hvor den tumultariske situation efter den amerikanske tilbagetrækning af tropper har afstedkommet en øget risiko for, at tilfangetagne syrienskrigere er flygtet, og måske er på vej tilbage til de lande, de i sin tid drog ud fra bl.a. Danmark.

Tilbage i marts fremsatte DF et beslutningsforslag, der skulle imødegå udfordringen.

Her blev det foreslået, at syrienskrigere med dansk statsborgerskab, som er kendt af PET, skulle kunne retsforfølges in absentia for at yde støtte til terrororganisationen Islamisk Stat.

Af bemærkningerne til forslaget fremgik det, at ønsket var, at det ikke skulle være en betingelse, at anklagemyndigheden kunne 'føre et individuelt bevis med en rygende pistol mod hver enkelt. Det skal alene være indrejsen til konfliktområdet, der skal være afgørende og udslagsgivende for, at man frakendes statsborgerskabet'.

Beslutningsforslaget blev dog kort efter trukket tilbage.

Nu ønsker regeringen et lovforslag hastebehandlet i Folketinget, der skal resultere i det samme: Fratagelse af statsborgerskab for syrienskrigere.

Med forslaget vil det som udgangspunkt være udlændinge- og integrationsministeren, der skal vurdere, om de udrejste har udvist en handlemåde, der er til alvorlig skade for landets vitale interesser og herefter træffer afgørelse, om der skal ske frakendelse.

Juridiske eksperter har med rette kritiseret forslaget. Som i tilfældet med DFs forslag lægger regeringens lovforslag nemlig på flere punkter op til at se stort på grundlæggende retsprincipper.

»Det mest kritiske er, at der i forslaget ikke er nogen uvildig instans, der skal vurdere, om beviserne er stærke nok. Det er kun en domstol, der kan gøre det,« siger juraprofessor Eva Smith i en kommentar til Berlingske.

Hvis ikke Danmark tager ansvar for at resforfølge dem, hvem skal så gøre det? Det er ikke et problem, vi blot kan skubbe videre.

I en pressemeddelelse udtaler statsminister Mette Frederiksen: 'De (syrienskrigeren, red.) er uønskede i Danmark. Regeringen vil derfor gøre alt, hvad der er muligt, for at forhindre dem i at komme tilbage til Danmark.'

Det er en sympatisk udtalelse, som der er fuld forståelse for. Men der bør alligevel være en tilføjelse: 'Alt, hvad der er muligt, inden for rammerne af de retsprincipper, vi har, og som vi er stolte af.'

Vi er nødt til at elske vores retssamfund højere, end vi hader syrienskrigerne.