Årets landsholdssang var et spøjst mashup af Birthe Kjær, B-Boys og Safri Duo, der ved EM-slutrunden over Jokerens hit 'Havnen' heppede på landsholdet med Jon Dahl Tomasson i front.

Sommerens store radiohit var 'De skal have baghjul nede i Touren' med Angora-drengene Team Easy On, og kronprins Frederik var just blevet gift med Mary.

Det føles som meget længe siden, og det er nok mest, fordi det faktisk ER længe siden.

Men det var også dengang – helt tilbage i juni 2004 – at Folketinget besluttede, at voldtægtsofres retsstilling skulle forbedres ved, at der blev sat konkrete mål for sagsbehandlingstiden: 60 dage måtte der gå, før politi og anklagemyndighed skulle bringe en sag fra sigtelse til eventuelt anklageskrift.

Men selvom man altså har haft 15 år til at løse problemet, kan det konstateres, at den politiske ambition endnu ikke er blevet indfriet.

B.T. har i den senere tid sat fokus på sagsbehandlingstiderne i den såkaldte 'borgervendte kriminalitet', som typisk er den form for kriminalitet, almindelige danskere møder. Vold, indbrud og sædelighedsforbrydelser.

Når man kigger specifikt på tallene for sædelighedsforbrydelser, har ofrene aldrig ventet længere tid på at få afgjort deres sager, end de gør nu, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom i første kvartal af i år ramte rekordhøje 472,5 dage.

Mens man altså har arbejdet med problemet i årevis, har resultatet vist sig at blive det samme som Sisyfos' – trods alle anstrengelser er stenen blot trillet ned ad bjerget igen.

Faktisk ser det ud til at være gået endnu værre, for stenen er trillet længere ned, end den lå til at begynde med. Sagsbehandlingstiden er vokset og vokset, mens man har arbejdet på at nedbringe den.

Ansvaret har skiftevis ligget hos Lene Espersen (K), Brian Mikkelsen (K), Lars Barfoed (K), Morten Bødskov (S), Karen Hækkerup (S), Mette Frederiksen (S), Søren Pind (V) og Søren Pape Poulsen (K), der alle siden 2004 har bestridt posten som justitsminister i Danmark.

Nu har Dansk Folkeparti imidlertid fået nok og derfor kaldt den nyligt tiltrådte justitsminister, Nick Hækkerup (S), i samråd.

Hækkerup har siddet på posten i ganske få dage, og selvom han derfor ikke kan holdes personligt ansvarlig for den kedelige udvikling, er det nu op til ham at finde en løsning. Vi har allerede spildt 15 år.

Ventetiden i sager om sædelighedsforbrydelser bliver et overgreb oven i selve overgrebet, og det har ofrene ikke fortjent.