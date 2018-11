Sag nummer 81/2018 og sag nummer 124/2018 har markant ændret vilkårene for forbrydere her i landet.

Begge sager har været i Højesteret inden for den seneste uge, og begge sager betyder, at forbryderne blev smidt ud af Danmark.

Bag sag nummer 81 gemmer den kendte boss for banden Loyal To Familia, Shuaib Khan, sig. Han blev udvist af landet i seks år, fordi han truede en betjent under en anholdelse. Den enkelte sag giver normalt ikke en straf, der udløser en udvisning. Men det nye er, at Højesteret vurderede, at hans mange tidligere domme - 13 i alt - tæller med i regnskabet.

Det er nyt og farvel til Shuaib Khan.

Bag sag nummer 124 gemmer sig en 33-årig mand med dansk og tunesisk pas. Han er født på Færøerne, men flyttede til Danmark, da han var tre år og har boet her lige siden. Han er siden blevet gift med en dansk kvinde og har i dag en otteårig søn. Den 33-årige rejste til Syrien i 2013 og tilsluttede sig til ISIS i en kortere periode og modtog bl.a. våbentræning. Også han blev udvist til Tunesien, fordi han skønnes at have tilstrækkelig tilknytning til Tunesien, hvor hans far bor. Det var ikke nok, at han havde kone og barn her, forbrydelsen var for alvorlig.

Han blev udvist for bestandigt, så ham ser vi ikke igen.

Det er tilfredsstillende, at konsekvensen rammer med en stor hammer, for der skal, for retsbevidsthedens skyld, statueres tydelige eksempler.

Begge de tiltalte havde ikke spor lyst til at forlade Danmark, og derfor endte deres sager i Højesteret. Herfra er der nu sendt et signal til forbryderne med to pas. I skal ikke regne med beskyttelse, hvis I ikke vil spille efter reglerne i Danmark.

Begge har i den grad meldt sig ud af fællesskabet med deres kriminalitet. Samtidig har de begge været dygtige nok til at udnytte vores system, der skal hjælpe svage, der ikke kan klare sig selv.

Shuaib Khah, der i mere end et år har boet i Sydspanien, har de seneste fem år opgjort sin indtægt til Skat til NUL kroner. Han har altså ikke tjent en krone eller betalt en krone i skat. Urimeligt og usselt.

Den 33-årige har de seneste syv år levet af SU og kontanthjælp. Han har dog opgjort en indtægt et enkelt år. Her tjente han 26.000 kroner. På et år.

Det er vanskeligt ikke at blive forarget over, at ganske almindelige lønmodtagere skal finansiere to personer, der i den grad har vendt danske værdier og hele nationen ryggen. Det er ufatteligt, at to personer i årevis har levet på vores allesammens regning, uden at de har vist nogen vilje til at bidrage til vores fællesskab. Tværtimod har de bekæmpet os. Hidtil har vi ladet stå til og været til grin for vores egne penge. Men det er slut nu, de bliver sendt ud af landet.

Dommene sender et klart og stærkt signal.