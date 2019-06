'Venstre ved du, hvor du har' lød et tidligere slogan for partiet Venstre.

Men hvor er formanden, kan man roligt spørge?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har gjort sit til, at denne valgkamp er blevet både kaotisk og uforudsigelig. Det er helt sikkert ikke blevet lettere at være vælger med borgerlig observans. Lars Løkke Rasmussen – leder af de borgerlige partier – har gennem valgkampen smidt den ene valgbombe efter den anden. Han har virkelig kæmpet partiets kamp. Heroisk.

Seneste bombe kom, da statsministeren med sin seneste melding futtede hele den borgerlige regering af for åben skærm. Venstres formand melder, at han med et styrket mandat onsdag vil arbejde for – med al sin erfaring, som han siger – at bygge bro hen over midten.

Lars Løkke Rasmussen vil ikke regere på højrefløjens nåde – altså Paludan og Vermund – og det er jo et udmærket rationale. Når han samtidig har set målingernes tydelige tegn, er næste rationelle beslutning at smide de borgerlige venner over bord for at forsøge sig med nogle nye kammerater. Det er ikke nyt eller usædvanligt i dansk politik at være brutal over for vennerne. Husk blot på, at Poul Schlüter smed Kristeligt Folkeparti og Centrumdemokraterne ud af en regering for at få plads til De Radikale. Det var nødvendigt, sagde Schlüter.

Det usædvanlige er, at det sker, endnu inden stemmerne er talt op.

Meldingen om, at Lars Løkke Rasmussen vil droppe den nuværende regering for senere at søge indflydelse med socialdemokraterne, kommer efter bogen 'Befrielsens øjeblik', hvor han første gang luftede tanken. Den dag var det et chok og en bombe i valgkampen.

Normalt bruger man år og dage på at modne helt nye politiske træk. I denne valgkamp forsøger Lars Løkke Rasmussen at ændre det politiske kort på få uger. Det er svagheden i dette politiske skaktræk. For hvordan skal man som vælger orientere sig og forstå, at Lars Løkke Rasmussen hellere vil lave regering eller samarbejde med De Radikale (må man forstå) og Mette Frederiksen end de partier, han har stået last og brast med i tre år.

Svarene fra de tre tenorer Pape, Samuelsen og Thulesen Dahl var da også forbløffelse og indestængt vrede.

Der er ingen tvivl om, at mange borgerlige vælgere – inklusive erhvervslivet – ønsker en stabil regering med en forudsigelig retning. Der er også mange, der ønsker, at de store velfærdspartier, som Venstre nu må være en del af, går sammen i en regering. Men det er svært at præsentere troværdigt dagen før et valg. Det virker som et gigantisk soloridt, hvor opgaven er at sikre Venstre lidt indflydelse og Lars Løkke Rasmussen en forhandlerposition. Lars Løkke Rasmussen har tordnet mod Socialdemokratiet tidligt i valgkampen. Nu kan der pludselig samarbejdes.

'Venstre ved du, hvor du har' blev skabt af Uffe Ellemann-Jensen. Her var der ingen slinger i valsen.

Kan vælgerne følge Venstres nuværende formand? Ved de, hvor de har Venstre? Næppe. Men det sidste ord er ikke sagt.