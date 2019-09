‘Må vinden fylde dine sejl’.

Uffe Ellemann-Jensen var den sidste i paraden af Venstres tidligere ledere - fra Lars Løkke Rasmussen over Anders Fogh Rasmussen - der sendte en hilsen via storskærmen til den nye leder, Jakob Ellemann-Jensen.

Ordene var velvalgte og skabte for de ældre i forsamlingen minder tilbage til dengang, Uffe Ellemann-Jensen selv sagde farvel og overdrog magten til Anders Fogh. Her sagde han nøjagtig det samme - hentet fra de islandske sagaer.

‘Må vinden fylde jeres sejl’, dengang henvendt til alle Venstres medlemmer - nu henvendt til sønnen og selvfølgelig velment.

Den efterfølgende omfavnelse mellem far og søn, mellem den tidligere og den nuværende partileder, mellem fortid og nutid, var et af dagens følelsesmæssige højdepunkter.

Måske er Ellemann, den yngre, også fremtiden. Det skal han nu bevise.

Da Jakob omfavnede sin far og fik en tåre i øjenkrogen, var det naturligvis tæt på et episk øjeblik. ‘Den er hjemme’ er blevet en af de store fortællinger i dansk politik. Forsiden på Ekstra Bladet på selve valgdagen, der kostede Uffe en stensikker sejr i 1998, fordi han netop var for sejrssikker og ikke ydmyg nok.

Kan sønnen nu gøre det, som faderen ikke formåede, er naturligvis det stof, klassikere er gjort af, og det blev naturligvis tolket ind i den omfavnelse.

Ved siden af Uffe sad Alice Vestergaard, Jakobs mor og Uffes kone. Alice Vestergaard er ikke så berømt som Uffe, men hun har selvfølgelig været lige så afgørende for Venstres nye partileder. Alice Vestergaard er journalist og en af de mest betydende journalister i sin tid. Hun blev den første kvinde, der læste Radioavisen op, og hun var den første kvinde, der blev vært på TV-Avisen, i en tid hvor mænd var dominerende i alt. Begge dele skabte kæmpe postyr.

Alice var ikke i frontlinjen for at demonstrere, men fordi hun var den bedste og fandt det naturligt, at kvinder kunne klare de job, som mænd havde domineret i årtier. Det var ikke et statement, men snarere et bevis på hendes unikke evner. Senere blev hun chefredaktør og en betydelig leder, da TV 2 blev oprettet i 1988.

Jakob Ellemann gør klogt i at lytte til sin mor, der altid har haft et sikkert kompas for tidens udvikling og de nye strømme, der pludselig udfordrer det eksisterende. Jakob Ellemann har brug for moderens nysgerrighed på virkeligheden.

Han bliver nemlig leder i en tid, hvor forandringerne er store. Dansk politik bliver på mange måder vendt op og ned i de her måneder.

I dag er alle eksempelvis enige om, at klimaet er øverst på dagsorden. Senest har Dansk Folkeparti meldt ud, at de er enige i kravet om, at en reduktion af CO2 skal være 70 procent.

Utænkeligt for bare tre måneder siden.

Erhvervslivet har taget opgaven om en grøn fremtid alvorligt. DI præsenterede i ugen et stærkt oplæg til et Danmark forrest i håndteringen af klimaudfordringen. En ny position med en helt ny leder ved roret.

Nye ledere kan nemlig ændre ‘sådan-plejer-vi-gøre’. Liberal Alliances unge leder, Alex Vanopslagh, er i gang med et opgør med LA’s normalt dogmatiske indstilling til kontanthjælpen. Efter et besøg er han ikke vendt rundt på en tallerken, men han har rejst en interessant diskussion, om fattigdom er andet end manglende penge på bankbogen. Pludselig er han enig med Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Jacob Mark fra SF.

Nye ledere kan ændre udviklingen, og derfor skal Venstres nyvalgte chef hurtigt tage stilling til en række essentielle områder, hvor Lars Løkkes politiske retning har domineret.

Hvordan skal et sygehusvæsen struktureres, så patienterne føler, at de er i centrum. De små børn i daginstitutionerne bliver behandlet for dårligt. De større børn i gymnasierne ryger og drikker for meget. For mange føler sig ensomme. Hvordan skal et børneliv være i verdens rigeste land? Listen er alenlang.

Ellemann, den yngre, skal favne alt dette og samtidig sætte en endnu mere ambitiøs retning.

Forventninger er store til Jakob Ellemann-Jensen, og sikkert derfor lovede han at trække i arbejdstøjet på mandag og at gøre sig umage.

Der skal mere til. Der skal mod og nysgerrighed til. Ikke paroler og dogmer.

Så, Jakob Ellemann-Jensen, velkommen i toppen af dansk politik. Lyt mere til din mor end din far, hvis du vil være sikker på, at din vej til statsministeriet er hjemme.