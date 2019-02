Hvem skulle have troet, at pensionsalderen pludselig er blevet et afgørende emne i valgkampen?

Hvem skulle have troet, at man kan stå på den forkerte side af diskussionen om tidlig folkepension? At man kan tabe et valg, før man opdagede det? For tag ikke fejl - valgkampen er i gang.

Socialdemokraterne lancerede forslaget om, at særlige faggrupper efter 40 år på arbejdsmarkedet skal have ret til tidlig folkepension. Man skal ikke længere vente til man bliver 72 år, før man kan trække sig tilbage med en pension betalt af fællesskabet.

Hurtigt steg Dansk Folkeparti med på vognen og erklærede sig enige. Tilbage står en række borgerlige partier og en flok økonomer, der pludselig skal finde milliarder til det nye flertal, der vil droppe kernen i tilbagetrækningsforliget fra 2006: Pensionsalderen skal ikke længere følge levealderen.

De borgerlige partier har svært ved at finde deres ben i denne sag. Men de burde måske lytte til deres vælgere.

B.T. foretog en måling om dette spørgsmål tilbage i november - før Mette Frederiksen introducerede ideen om den tidlige folkepension. Resultatet er entydigt: Et flertal af danskerne er enige i, at der skal være forskel på folk. Nogle skal have ret til at trække sig tilbage før andre.

Det er ingen overraskelse, at Socialdemokraterne eller Dansk Folkepartis vælgere støtter forslaget, men også Venstres vælgere er enige i, at den tidlige tilbagetrækning for nogle grupper er en god ide. Et meget stort flertal endda. Selv et flertal af Liberal Alliances vælgere er med på en sådan ordning.

Det er sikkert derfor, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen tager de nyoptagne forhandlinger meget alvorligt, for hvis man ikke viser interesse og håndterer den med omhu, risikerer man at blive straffet hårdt. Valget kan tabes med et kæmpebrag.

Der er to gigantiske udfordringer. Den ene bliver at finde en model, der ikke dræner statskassen. Det er forliget fra 2006, der sikrer de mange dejlige milliarder af kroner, som økonomerne kalder 'råderummet'. Kristian Thulesen Dahl siger til B.T., at han stadig arbejder med en model, der gælder for bestemte brancher og for mennesker, der har været på arbejdsmarkedet i 40 år. Det bliver dyrt.

Den anden udfordring bliver at dæmpe forventningerne, for nu er katten ude af sækken. De forslag, der ligger løst på bordet, giver de nedslidte ret til at gå på pension et år eller to tidligere. Det er slet ikke det, vælgerne ser for sig. De øjner en folkepension, før vi fylder 70 år. Ingen i dette land forventer at bliver hængende til man er 72 år. Forventningerne er skruet op, og en kommende aftale kan næsten kun skuffe, så længe man fastholder, at det er hele brancher, der bliver udpeget.

Folkepensionen er pludselig rykket op som det væsentligste og afgørende valgtema.