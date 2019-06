Vi går ind i de afgørende timer af det mest spektakulære og spændende valg i nyere tid.

Det skriver vi altid i medierne.

Denne gang rammer det ikke ved siden af. Havde vi forudset, at Stram Kurs med Rasmus Paludan ville blive opstillingsberettiget? Havde vi set, at landets statsminister ville udkomme med en bog midt i valgkampen, der blandt andet foreslog, at V og S måske kunne danne regering? Havde vi set, at SF ville tage stemmerne til EP-valget og lade deres kandidat, Karsten Hønge, løbe skrigende bort?

Det er muligt at fortsætte listen over begivenheder, ingen havde forudset.

B.T. vil de næste par døgn give dig en tæt og nærværende dækning. Du kan følge med overalt i valgets afgørende momenter. Vi er der.

På selve valgdagen får du en meget direkte dækning i tekst og billeder, men også fra vort live tv-studie på Christiansborg, hvor blandt andre vores ekspert Søs Marie Serup og debatredaktør Sanne Fahnøe vil hjælpe dig med at forstå valget.

På valgaftenen indfører vi også en resultat-liveblog, hvor du kan få dine resultater, medens du samtidig kan stille spørgsmål til Rune Stubager, der er vores valgekspert, og som kan guide dig rundt i de mange tal, der vil afgøre de politiske skæbner.

Det bliver spændende, kan vi love.

B.T. har siden begyndelsen af valgkampen offentliggjort en meningsmåling hver dag. Vi ved, at det bliver spændende. Mange partier er i nærheden af spærregrænsen, og derfor er de sidste timer afgørende for deres chancer.

Med så mange partier tæt på spærregrænsen bliver det ekstra vanskeligt at forudsige valgresultatet.

Usikkerheden er pludselig afgørende, men vi vover alligevel at udkomme med en exitpoll på selve valgdagen sidst på eftermiddagen. Det bliver en slags mellemtid på valgets resultat opgjort blandt de vælgere, der allerede har stemt.

Der er sikkert nogen, der vil beklage sig over, at det vil påvirke valget. Men den research, der findes på området, beskriver, at den eneste mulige påvirkning kan være en mulig øget valgdeltagelse. Det er okay med os.

Valget har indtil nu været et overflødighedshorn af gaver til befolkningen. Der har været løfter morgen, middag og aften. Alligevel er det svært at vurdere, hvordan de skal blive indfriet, uanset hvem der bliver valgt. Lige nu er Mette Frederiksen og den rød/grønne blok stort foran, men kan de finde sammen og lave et fælles grundlag for en ny regering?

B.T. vil forsøge at give dig svarene, og vi følger hovedpersonerne tæt de næste døgn. Vi vil være vågne nonstop, til valget endelig er talt op. Du kan følge det hele her.

Husk at stemme, for ellers fungerer vores demokrati ikke, og din stemme kan lige netop ved dette valg være afgørende.

Godt valg.