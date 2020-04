Statsminister Mette Frederiksen kom oprindeligt med et positivt budskab på sit lange pressemøde. Vi åbner langsomt og kontrolleret op for samfundet.

Børneinstitutioner og de små skoleklasser kan åbne efter påske. MEN alle andre skal stadig holde lukket. De fleste til midt i maj. Alle de store forsamlinger - festivaller, markeder og superligaen - må foreløbig vente med en melding til august.

Det var i sandhed en diminuitiv åbning. Nærmest mikroskopisk.

Det alvorlige budskab var derimod, at strategien, som statsministeren selv formulerede det, er at blive på 'den grønne kurve'.

Det kan diskuteres, om det er en strategi. Men det er i hvert fald nu tydeligt, at planen er, at holde antallet af smittede nede på et niveau, så sundhedsvæsenet kan følge med. Vi er langt under den grønne kurve i dag. Der er i dag indlagt 503 på sygehusene, hvor 139 kræver intensiv behandling og respiratorhjælp. Den samlede kapacitet på sygehusene i Danmark er langt større - over 1000 respiratorer.

Vi er altså både på den grønne kurve, men samtidig langt under.

Det er IKKE en strategi, fortalte statsministeren, at opbygge flokimunitet i Danmark, som er planen i Sverige. Vores plan er at holde afstand, vaske hænder og holde forsamlinger under 10 personer »så langt øjet rækker«, forklarede Mette Frederiksen.

Statsministeren nævnte heller IKKE øget test, sporing og isolering som en strategi. Det er den tyskerne og Sydkorea anvender.

Strategien kan egentlig siges med ganske få ord: Vi VENTER på en vaccine.

Indtil vaccinen er til stede, må vi indstille os på at have de samme restriktioner, som vi lever med i dag - med de små åbninger, som Serum Institutets matematiske modeller tillader.

Det er svært at begribe omfanget af denne strategi: Vi holder afstand, vasker hænder og er i små forsamlinger, til der kommer en vaccine. Det virker dog umiddelbart som den absolut dyreste og mest uoverskuelige af alle mulige strategier.

De mange små virksomheder, frisørerne, tatovørerne, fitness-institutter og alle de tøjbutikker, der allerede nu er lukkede, kan nu se frem til mange måneder uden arbejde. Hele restaurantionbranchen med de mange cafeer, værtshuse og spisesteder er ude af drift, så langt øjet rækker. Rejse- underholdnings- og flybranchen med de mange tusinde hjemsendte virker til at være sat på jorden godt og grundigt. De store internationale danske virksomheder vil fremover trippe på kanten af afgrunden de næste måneder.

Pressemødet, der skulle have været et lys i mørket, blev i stedet et varsel om en kold økonomisk sommer og muligvis hele 2020.

Statsministeren lovede forhandlinger om flere ting, men væsentligst om de økonomiske hjælpepakker, der nu alle skal forlænges. Den samlede regning bliver astronomisk for det danske samfund, og drømmen om et opsving i efteråret blæste væk som et blad i vinden. Det er ellers den prognose de fleste økonomer sværger til, men som det tegner sig nu, er vi på vej mod worst case scenario.

De politiske partier, der nu endelig bliver lukket ind i varmen, må benytte lejligheden til at udfordre strategien: 'den grønne kurve'. Den er ikke holdbar.

Vi venter på vaccinen-strategien er for usikker og dyr.