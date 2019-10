De to store partier i Folketinget er vendt på en tallerken.

Både Socialdemokraterne og Venstre er nu pludselig villige til at se på deres egne vilkår som folketingspolitikere.

Det er stærkt tiltrængt og nødvendigt, for som systemet er indrettet nu, virker det som en rød klud på de fleste medborgere, som de er blevet valgt af.

De seneste dage har Danmarks Radio fortalt – og du kan også læse om dem her på B.T. – om orlovsordninger, der benyttes i en grad, som slet ikke kan være hensigten. Og som alle andre slet ikke kan komme i nærheden af.

Der har været eksempler på kommunalpolitikere, der tog orlov for at tage på luksusrejser i en måned med fuldt politikervederlag. Der har været folketingspolitikere, der tog orlov i de to år, de er berettigede til, efter de forlader Folketinget. Ib Poulsen fra DF røg ud ved det seneste valg og vender ikke tilbage til sit civile job, før de to år er gået for eksempel.

Politikerne benytter bare de gældende regler, eksempelvis kan kommunalpolitikeren slet ikke undslå sig vederlaget. Det bliver automatisk udbetalt, samtidig med at suppleanten får sit eget vederlag. Ib Poulsen får godt 56.000 kroner om måneden, og hvis han arbejder, bliver lønnen modregnet. For Poulsen kan det slet ikke betale sig at arbejde.

Det har aldrig været meningen, at folk – heller ikke Ib Poulsen – skal være væk fra arbejdsmarkedet. Tværtimod gjorde den tidligere regering alt, for at det skulle være attraktivt at være på arbejde frem for at være på overførselsindkomst.

Reglerne er synderen, og det virker, som om politikerne helt har glemt, hvem der betaler deres løn og orlov. Det må og skal laves om.

Politikere skal behandles ordentligt og honoreres hæderligt, men de skal ikke have lukrative muligheder for at blive væk fra politikerjobbet eller arbejdsmarkedet. Forholdene for politikere skal være gode, men de skal ikke være meget bedre end almindelige menneskers fornuftige forhold.

Vederlagskommissionen blev oprettet i 2014 for netop at se på politikernes løn- og pensionsvilkår. Deres rapport druknede i et ramaskrig, da den foreslog, at politikernes løn skulle stige. Modtagelsen var forudsigelig, og politikerne jordede forslaget lige på stedet. Både Socialdemokraterne og Venstre glemte – eller valgte – med det samme ikke at lytte til den anden halvdel af kommissionens forslag. Skru ned for pension og orlovsordninger. Gør perioderne kortere og billigere. Gør alle vederlag mere gennemskuelige og forståelige.

»Jeg må tro, at fornuften siver langsomt ind,« siger den tidligere formand for kommissionen Michael Christiansen, der dengang blev udskammet.

Han får til gengæld ret nu.

Politikernes løn og vilkår skal være rimelige og forståelige. De skal ændres NU.