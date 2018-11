Det begynder at ligne en dårlig sag for udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Loven om familiesammenføring af børn rammer pilskævt og generer unødigt en række danske familier. Mange af dem må flytte ud landet til henholdsvis Tyskland og Sverige.

Alle er enige om, at det ikke var hensigten med Udlændingelovens §9 stk. 16. Det er den bestemmelse, der afgør, at for eksempel thailandske piger, som Mint, sendes ud af landet.

Loven blev lavet i 2004, fordi B.T. dengang afslørede, at herboende muslimer sendte deres børn på eks. genopdragelse eller lod dem blive for længe i hjemlandet. Angiveligt fordi de ikke skulle have danske værdier. Det var et chok dengang og naturligvis helt uacceptabelt.

»Det siger sig selv, at det alt andet lige er sværere at falde til i Danmark, hvis man har gået på koranskole i Pakistan hele sin barndom,« skrev Inger Støjberg i B.T. i søndags og tilføjede: »Udgangspunktet i de regler er aldeles fornuftigt. Det er fornuftigt at sikre, at børn, der skal leve i Danmark, har forudsætningerne for at blive integreret.«

De fleste er enige med ministeren i dette. Men udgangspunktet har flyttet sig. I dag ser problemet med muslimske børn på genopdragelseslejre ud til at være overkommeligt. Truslen mod danskheden kommer ikke herfra, hvis man endelig skulle frygte det.

Hvor kommer de 120 børn, der de seneste to år har søgt om at blive danske, egentlig fra? Det ved vi nu, og tallene er overraskende.

Langt, langt, langt de fleste børn er fra asiatiske lande med Thailand som topscorer. Halvdelen - 60 børn mellem 8 og 16 år - er enten fra Filipinerne eller Thailand. Ellers er det Ukraine, Kina og Brasilien, der dominerer listen.

Fire ansøgninger er fra Pakistan, et land med tradition for genopdragelse. Syv er fra Tyrkiet, der ifølge eksperter ikke har tradition for genopdragelse. Fire er fra Kenya, et afrikansk land med en lille andel af muslimer. Tilbage er 14 ansøgninger fra øvrige lande, som ikke er identificeret.

De seneste to år har vi altså generet danske familier for at bygge et værn mod en muslimsk genopdragelsestrussel, der reelt består af ganske få børn og familier. Vi kender endnu ikke de faktiske oprindelseslande for de børn, der blev afvist, fordi de ikke kan integreres.

Det nuværende lov og praksis virker dog ude af proportioner, når man vurderer tallene. Argumentationen om lovens afgørende nødvendighed, fordi børn sendes i koranskoler, ser slet ikke ud til at holde.

Det er godt, at tallene endelig er kommet frem, så vi alle kan vurdere problemets reelle omfang. De mange partier bag den nuværende ordning bør nu vurdere:

Gør vi det rigtige?