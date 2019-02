Onsdag kom det frem, at der er nye regler på vej i sager som 'Mint-sagen', som B.T. har beskrevet indgående gennem mange måneder.

Reglerne om familiesammenføring skal ændres og gøres mere klare, er regeringen kommet frem til efter drøftelser med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Den integrationsvurdering, der sendte den 13-årige thailandske pige Mint ud af landet, skal afskaffes. Fremover bliver det alene tidspunktet for ansøgningen om børnenes ophold, der bliver afgørende.

Sund fornuft, eftersom det absolut ingen mening giver at dømme en pige som Mint umulig at integrere, som var det, der rent faktisk skete. Mint taler dansk og gik i en almindelig dansk skole, da hun var i landet. Hun VAR integreret, hvad både familie, kammerater og ledelsen på skolen bekræftede.

Oprindeligt blev integrationsvurderingen indført for at undgå, at tilflyttende forældre lod deres børn blive i hjemlandet for at undgå, at de skulle blive 'for danske'. Og selvom det isoleret set giver god mening, viste det sig altså i flere tilfælde at ramme de helt forkerte børn og familier. Med det resultat, at der nærmest er opstået små samfund af udviste børn og deres splittede familier lige på den anden side af Danmarks grænser til Sverige og Tyskland.

De nye regler lægger vægt på, at man inden for tre måneder skal finde ud af, om man vil have et barn fra hjemlandet med til Danmark. Det er et rimeligt krav.

De nye regler skal gælde for sager, hvor den ene forælder får ophold i Danmark, mens den anden fortsat bor i hjemlandet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skal nu udarbejde et konkret lovforslag om de nye regler.

Som det tidligere har været fremme, lægger regeringen ikke op til, at de nye regler kommer til at hjælpe de omkring 60 børn, der er i samme situation som Mint. De familier, der allerede 'sidder i saksen'.

Mint og familien har været med til at sætte sagen på dagsordenen og på den vis været med til at ændre reglerne, men kommer ikke umiddelbart til at nyde godt af det.

Man kan ikke lovgive med tilbagevirkende kraft, lyder argumentet.

Måske. Men mon ikke man kan lykkes med at finde en løsning, hvis viljen er der.

Man siger, at det, der ikke kan forklares, det kan ikke forsvares. Og det er vel på mange måder det, der er logikken bag ændringerne af reglerne.

Når erkendelsen er, at reglerne skal laves om, så skylder vi også at rette op på fejltagelserne i forhold til de familier, der i nær fortid er blevet splittet ad.

Mint og andre i hendes situation må tilbage til Danmark. Find en løsning. Det er det eneste anstændige. Andet kan ikke forsvares.