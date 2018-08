Normalt er det molboer, der laves skøre historier, men københavnerne kan også være med. Som B.T. de seneste måneder har afdækket , så er Miljø-og Teknikforvaltningen i Københavns Kommunes behandling af borgerne nemlig så hovedrystende, at det kunne indgå i vittigheder.

Tag sagen om husejeren Rune Gitz-Johansen, der søgte om tilladelse til at bygge et skur i haven, men endte med at blive afkrævet 14.000 kr. i gebyrer. Blandt andet blev han pålagt af indsende plantegninger af et kaninbur, fordi sagsbehandleren opfattede det som en 'uidentificeret bygning'. Samtidig viste akterne i sagen, at i alt 12 medarbejdere fra kommunen var på sagen, men en nyansat i såkaldt “trainee” stod for over 13 timer ud af de samlede 18,25 timers arbejde, husejeren skulle betale for.

Rune Gitz-Johansen er langt fra den eneste husejer, der har fået nok. På bare tre år er antallet af klager over bygge-gebyrerne således seksdoblet. I 2014 klagede 50 boligejere, mens antallet af klager sidste år var steget til 277.

På Københavns Rådhus forklares stigningen med, at der i 2015 kom nye regler fra Christiansborg, der betyder at borgere skal betale timepris for sagsbehandlingen frem for at prisen afhænger af byggeriets omfang. Derfor er det bare ærgerligt, hvis sagsbehandleren er langsom.

Til B.T. svarer centerchef i Center for Bygninger, Rikke Sønderriis, at 'nyansatte, urutinerede medarbejdere kan fordyre et byggesagsgebyr'.

Forestil dig, at du bestiler en maler til at male dit hus rødt. Firmaet sender så en elev, der bruger én arbejdsdag på at male dit hus gult. Da brøleren går op for malermesteren, sender han en uddannet maler, der bruger én dag på at male dit hus i den rigtige farve, inden han smider en regning for to dages arbejde i din postkasse. Det ville alle kunne se det urimelige i, men princippet er det samme som med byggesagsgebyrerne.

Er det - som kommunen hævder - på grund af en lov, at tilfældige borgere skal betale overpris for sagsbehandlingen, skal den laves om. Hurtigst muligt. Selvfølgelig skal man ikke straffes på pengepungen, fordi kommunens medarbejder er urutineret. Det er faktisk tyveri af borgernes penge. Og derfor er det glædeligt, at københavnerne nu klager i stribevis over uretfærdighederne.

tnk