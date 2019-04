Lyden af sommer, Jørgen Leth og Tour de France.

Den nasale stemme, der er så let at imitere, fordi den er genkendelig, De svulstige sætninger om en forholdsvis simpel sportsgren. Den gentagne begejstring over år efter år at følge cykelrytterne slange sig gennem det franske landskab.

Jørgen Leth har gjort verdens største cykelløb til hele Danmarks cykelløb. Selvfølgelig i samarbejde med TV2, der for snart 30 år siden tog det ukendte cykelløb til sig og gjorde det til den vigtigste tv-begivenhed hver sommer. I hvert fald for TV2.

Men nu er det slut.

TV2 har valgt at droppe Jørgen Leth til årets mest sikre seerhit. Parterne så helt forskelligt på, hvor Jørgen Leths indsats var bedst udnyttet. Jørgen Leth har altid sagt, at han lever og dør med Touren, og han mener, at det betyder, at hans rolle er at følge cykelløbet rundt i de tre uger, løbet varer. TV2 mener derimod, at det ikke er den perfekte løsning.

Man fik en forsmag sidste år, hvor Jørgen Leth var tildelt en temmelig håbløs rolle. Fra sidelinjen med sin egen tv-position skulle han bryde ind i en løbende dækning og komme med sine observationer. Det kom aldrig til at fungere, men det var ikke Leths ansvar. Det er ikke muligt at være skarp med denne model - forsinkelser i tv-signaler og almindelig reaktionstid gør, at seerne oplevede en sjældent uskarp Leth.

TV2 har ønsket at forny sig, og med ansættelsen af Chris Anker Sørensen blev pladsen pludselig for trang i boksen.

Jørgen Leth vil blive savnet, og torsdagens reaktioner fortæller en historie om et ikon, der næsten blev større end tv-produktionen. I samarbejde med Jørn Mader udviklede de to en særlig stil som kommentatorer, der satte nye standarder. De trak seere ind til skærmen, som slet ikke anede, at de var vilde med Touren. Og da først Bjarne Riis begyndte at køre stærkt, eksploderede interessen. Siden fastholdt et stærkt team med Dennis Ritter og Rolf Sørensen den årlige interesse, og antallet af cykeltimer på tv eksploderede

Jørgen Leth har været med hele vejen. Fra nul interesse til de store modtagelser i Tivoli. Han har fulgt og dækket sportens afsporede udvikling med doping uden selv at blive kompromitteret. Han har troligt fulgt de mange stjerner, der pludselig funklede for så at brænde ud. Han har holdt fast, hvor andre slap sporten.

Af ren og skær kærlighed.

Touren kører naturligvis videre til sommer, men uden stemmen over dem alle. Det får ikke indflydelse på seertallene, hvis nogen fik den romantiske tanke. Løbet er for stærk en tradition.

Men det bliver alligevel en tung Tour uden Leth.