Donald Trump aflyste sit officielle besøg med et tweet.

Det er sådan, præsidenten for supermagten USA arbejder og kommunikerer. Det kan ikke komme bag på nogen, men det kom helt tydeligt bag på de fleste i både diplomatiet, Statsministeriet og Kongehuset.

Dronningens pressechef kommenterede det med: »Det var en overraskelse.«

Kort, kontant og dobbelttydigt.

Donald Trumps anledning til at aflyse det officielle arrangement er angiveligt statsminister Mette Frederiksens afvisning af, at USA ikke kan købe Grønland. Det har i en periode været en omvandrende vittighed i det meste af verden, at ejendomsmægler Trump ønskede at annektere lidt land fra os. Det var nærmest en tjeneste, han ville gøre os.

Det er naturligvis en større diplomatisk lussing til Danmark, over for statsminister Frederiksen og ikke mindst Kongehuset, at Trump ikke kommer. Det er lettere bizart, at det er vores nærmeste allierede siden Anden Verdenskrig og helt tætte partner siden Poul Schlüters regeringsperiode, der nu skaber krisen.

Danmark har stået last og brast med USA overalt i verden, siden Bill Clinton ønskede vores hjælp i Kosovo i 90'erne. Siden var vi en af de få nationer, der tilsluttede sig 'alliancen af de villige' ved invasionen i Irak. Danske F16-fly var nogle af de første i NATO-missionen i Libyen. Danske soldater har stået skulder ved skulder med amerikanske i næsten 30 år. Vores tab er store i forhold til vort lands størrelse, mere end 50 soldater er døde i tjenesten. Det ved Donald Trump, og det anerkender han.

Det Hvide Hus' stab og rådgiverne ved også udmærket godt, at man ikke lige køber et land af en ven og allieret, som i øvrigt er ejet af grønlænderne selv. Trump forstår det måske – måske ikke. Det er udfordringen nu, for Mette Frederiksen og Stats- og Udenrigsministeriet.

For spørgsmålet er: Hvad er den egentlige grund til, at Donald Trump så sent i forløbet overrasker alt og alle ved at aflyse sit besøg?

Det vil være den enkleste reaktion at se nattens aflysning fra en humoristisk og ironiserende vinkel. Adskillige danske politikere har da også allerede været ude og være fornærmede. Men det er tiden ikke til.

Det er en større krise, at vi ikke kan tale med vores nærmeste og største allierede om de udfordringer, der knytter sig til Arktis og dermed Grønland. Der står ganske enkelt sikkerhedsmæssigt alt for meget på spil til at køre den sjove vinkel. Stormagterne positionerer sig i forhold til Grønland, og vi er en partner i det spil.

Det er nu Mette Frederiksens ansvar at få genetableret det helt nødvendige gode forhold til USA og Trump. Aflysningen er – hvor latterlig den end måtte være – også et nederlag for den nye statsminister og hendes ageren i det internationale miljø. Vi har brug for USA i Danmark, i Grønland og i Europa, og derfor skal statsministeren have det for øje, at man taler til Verden på Danmarks vegne og ikke til sin egen vælgerbase, når man afviser USA's præsident.

Det er udmærket, at besøget ikke bliver til noget i denne omgang, for det tvinger begge lande til at overveje, hvordan partnere, venner og allierede arbejder sammen. Vi skal i Danmark arbejde for at genskabe den diplomatiske og politiske forbindelse, der åbenlyst er væk, og vi skal indse, at der ikke findes alternativer til det forhold.

USA og Danmmark hører sammen – med og uden Trump.