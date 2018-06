Ordet historisk bliver brugt i flæng om snart sagt den ene, snart den anden begivenhed, men tirsdag den 12. juni 2018 vil uden tvivl blive skrevet ind i historiebøgerne som den dag, hvor den amerikanske præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske diktator, Kim Jong-un, underskrev en aftale, som kan gå hen og sætte punktum for en af de få efterdønninger, der stadig er efter den kolde krig.

Vi kender endnu kun konturerne af aftalen, men vigtigst er det at fremhæve, at det ser ud til, at Kim Jong-un har forpligtet sig til at atomafruste den nordkoreanske halvø, og at de to lande vil oprette diplomatiske relationer. Forhåbentlig betyder det også, at de økonomiske sanktioner mod Nordkorea så bliver droppet, for den sultende befolkning er martret af denne konflikt, der har stået på i mere end 60 år. For ikke at tale om rædselsarbejdslejre, som regimet sender borgere i, hvis de på nogen måde mistænkes for at modarbejde Kim Jong-un.

Dermed er der grund til at hylde Donald Trump, som med dette skridt har mulighed for at gøre langt mere for at skabe mere fred og fordragelighed i verden end Barack Obama, der endda modtog Nobels fredspris – men hvad opnåede han egentlig?

Men den amerikanske præsident står ikke kun midt i efterdønningerne af den kolde krig. Han står også med efterdønningerne af et G7-topmøde, der nærmest endte i skandale. Hans egne diplomater udtalte efter topmødet, at hans nabo og en af hans nærmeste allierede, den canadiske premierminister, Justin Trudeau, havde en særlig plads i helvede. Det skete, efter Trump nægtede at skrive under på en fælleserklæring efter mødet, og derfor udtalte Justin Trudeau sig med rette kritisk på et efterfølgende pressemøde. Præsident Trump skaber måske fred med Vestens fjender ude i verden, men han er i gang med en handelskrig mod sine egne venner, som er et tilbageskridt for den frihandel, der har sikret vækst og fredeligt samarbejde i Vesten. Så der er grund til at hylde Trump for det vigtige skridt med Nordkorea, men der er bestemt også store sorte skyer på himlen, som ikke er til at overse.