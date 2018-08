Lad det være sagt med det samme: Det vigtigste må være, at Danmark også på den anden side af et folketingsvalg har en borgerlig regering. Men når det så er sagt, så er det godt nok ærgerligt, at regeringens største parti – Venstre – i modsætning til de øvrige regeringspartier ikke går til valg på skattelettelser.

Det er Venstres næstformand og finansminister, Kristian Jensen, der i Berlingske fortæller, at skattestoppet fra 2001 kommer til at være udgangspunktet for en ny valgperiode. Tidligere denne sommer udtalte samme Kristian Jensen, at den offentlige sektor godt kan vokse under Venstres regeringsledelse.

Nogle vil mene, at Kristian Jensen nøgternt og i al stilfærdighed fortæller det borgerlige Danmark, at vejen til magten ikke går via skattelettelser. Andre vil mene, at Kristian Jensens sommerudmeldinger er rene knæfald for Dansk Folkeparti og partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, der i manges øjne svinger taktstokken i dansk politik.

Og borgerlige, liberale vælgere må ærgre sig voldsomt over, at der ikke er store partier i Folketinget, som går til valg på – og dermed forpligter sig til – at få et af verdens højeste skattetryk ned.

Lad os også minde hinanden om, at det altså ikke er hugget i granit, at en kæmpe offentlig sektor skal være større eller have lov til at vokse. Det er heller ikke hugget i granit, at skatten ikke kan sænkes. Så det kan mærkes.

Partier, der ikke ønsker skattelettelser, har dygtigt formået at stille det sådan op, at det enten handler om lavere skat eller bedre velfærd. Men lavere skat er ikke lig med dårligere velfærd.

Det bør være muligt at få skatten ned i Danmark. Og det bør alle borgerlige partier arbejde målrettet for. Og tilbage står, at kursen, som Venstre nu stikker ud, ikke er den rigtige.