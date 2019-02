Tour de France kommer til Danmark i 2021.

Med et gadeløb i København og en seværdig tur over Storebæltsbroen tegner alt til glade og begejstrede dage i juli om to år. Det er godt gået, og der er god grund til at kippe med flaget for de mange interessenter - private og offentlige - der har arbejdet sammen om denne store begivenhed.

Vi får en fest, som vi vil huske.

Budgettet for 'Touren' i Danmark er på angiveligt 90 millioner kroner, heraf skal der betales cirka 37 millioner kroner direkte til ASO, der driver adskillige cykelløb rundt om i Europa, og hvor 'Touren' er det klart største. Pengene betales for hovedpartens vedkommende af dig som skatteborger. Eksempelvis bevilgede Vejle Kommune foreløbige fem millioner kroner i 2017 for at være startby på tredje etape.

Er det pengene værd?

Det er umuligt at svare på. Men ifølge de mange deltagere ved det stort besøgte pressemøde var der ingen tvivl: Løbet er en blockbuster, der tjener pengene hjem. Med Kronprinsen som ankermand over statsministeren til erhvervsministeren og Københavns overborgmester var der lutter brede drenge-smil og stolte blussende kinder.

De er ikke i tvivl.

'Le Grand Depart' er en kanonforretning for hele Danmark. Det kan man heller ikke afvise, men det er svært at dokumentere. Lad os glæde os over, at de byer, der får besøg af Tour-karavanen, giver deres borgere en unik og spektakulær oplevelse.

Senest, vi fik store cykeloplevelser i København, var i 2011, hvor VM i Cykling belejrede hele byen. Det indre København var spærret af fra søerne og ind til havnen. I begyndelsen var der store protester, men efterhånden blev det et hit. Københavnerne endte med at elske begivenheden og ikke mindst, at byen pludselig kunne opleves på en anden måde. Alene derfor kan Københavns Kommunes udgift være berettiget.

Frank Jensen smilede da også fra øre til øre og kaldte sig selv den stabiliserende faktor i det konsortium, der sikrede løbet til København. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har også investeret en god mængde af sin politiske og personlige kapital i projektet. Derfor var det også tæt på en katastrofe, at nyheden slap ud via et fransk medie, 'Europe 1', og som fik landets finansminister, Kristian Jensen, til lynhurtigt at tweete det videre. Han ville være først og før sin egen formand, Lars Løkke Rasmussen, med den nyhed.

Statsministeren tog det pænt og humoristisk, men mon ikke han stikker nåle i en woodoo-kristian-jensen-dukke her tre måneder før valget. Kristian Jensen gjorde i den forbindelse ikke noget for, at det bliver Lars Løkke Rasmussen, der som statsminister skal klippe startsnoren over i 2021.

Vi andre glæder os til Tour de France i Danmark