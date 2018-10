Jesper Laustrup Nielsen var torsdag en glad mand. Endog meget glad.

Han havde netop vundet en sag i Højesteret og smilede derfor fra det ene øre til det andet.

Det havde han også god grund til, for dommen, der var med dommerstemmerne 3-2, gjorde ham 245 millioner kroner rigere.

Det er for de fleste mennesker afsindig mange penge og en sum, der er ganske ubegribelig.

Men ikke for 'Kasi' Jesper, som manden i Højesteret er bedre kendt som. Jesper 'Kasi' Nielsen blev første gang kendt i offentligheden for sine meget store armbevægelser i forbindelse med de millioner, han tjente gennem sit medejerskab af smykkefirmaet Pandora.

Først var han storsponsor i Brøndby - senere skabte han et håndboldhold i København, der blandt andet spillede i Parken for det største publikum nogensinde til en håndboldkamp.

Om det er de store armbevægelser, der har fået Skat til at fokusere unødigt på Jesper Nielsen, afvises naturligvis af de rette myndigheder.

Men faktum er, at Skat to gange inden for bare et år har tabt to sager til forretningsmanden. Begge gange med meget store millionbeløb.

Jesper Nielsen fik en stor undskyldning fra skatteministeren, Karsten Lauritsen (V), selv efter dommen i november 2017, hvor han fik ret til at benytte et sponsorfradrag på 163 millioner kroner. Undskyldningen fik han dog for Skats mere end nidkære opførsel og forsøg på at tvinge ham til at betale skat af pengene. Dengang beskrev Karsten Lauritsen Skats opførsel som utilstedelig.

Nu har Jesper Nielsen i Højesteret vundet endnu en sag over Skat. Denne gang ønskede Skat, at han straks skulle indbetale 245 millioner kroner, som Skat ellers havde givet tilsagn om var skattefrie i forbindelse med, at han var blevet købt ud af virksomheden Pandora. Det er indviklet og kompliceret, som skatteloven er, når det gælder virksomheder.

Men det er bekymrende, at Skat skyder så meget ved siden af over for den samme forretningsmand to gange inden for et år.

I Danmark skal alle betale skat - endda en høj skat. Vores tillid til systemet hviler på det fundament, at det går retfærdigt til, og at Skat er i stand til at forstå og tolke lovgivningen, så ingen betaler for meget eller for lidt. Når Skat taber så eklatant til Jesper Nielsen, er det Skats pligt at etablere en grundig evaluering, så ingen i fremtiden skal opleve dette.

Jesper 'Kasi' Nielsen skal have tak for at stå fast og insistere på sin uskyld. Det kræver styrke og ikke mindst mange penge at føre sager mod staten, som jo langt lettere kan betale for retssagerne. De finansieres jo af statens store uudtømmelige kasse. Det er derfor nødvendigt at etablere et system, hvor almindelige danskere, uden frygt for at gå fra hus og hjem, kan føre sager videre op i retssystemet. 'Kasi' lægger ikke skjul på, at han kun kunne føre denne sag, fordi han har været i stand til at tjene omkring 75 millioner kroner, så han kan betale omkostningerne.

Sådan skal det ikke være i Danmark. Vi må insistere på lighed for loven - også når man kæmper med staten.