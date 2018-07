Marmormolen lyder fint. Men det er åbenbart lidt af et helvede.

»Marmormolen er en del af den ambitiøse byudvikling af Københavns Nordhavn. Som nabo til FN Byen ligger Marmorbyen, der består af 259 lejeboliger. De attraktive boliger har udsigt over vandet, og langs kanalerne i området finder man brede trætrapper, der lægger op til rekreative aktiviteter,« står der i beskrivelsen af de attraktive boliger på hjemmesiden nordhavnen.dk.

Men især i de varme sommernætter, vi pt. er begunstiget med, lider beboerne under rekreative aktiviteter, som hverken bygherren eller lejerne havde forestillet sig. Unge mennesker hærger området om natten. De bader fra moler, man ikke må bade fra, larmer, hører høj musik til langt ud på natten, tisser i folks forhaver og fylder kanalen med skrald. Der handles oven i købet åbenlyst med hash og køres bilræs i parkeringshuset.

Generelt må folk, der absolut vil bo centralt i hovedstaden, forvente noget mere larm, end hvis de for eksempel boede i Vedbæk. Men det, der beskrives i B.T.s artikel om sagen i dag, er langt, langt over stregen.

Det indskriver sig desværre i en trist historie om voksende egoisme og manglende respekt for hinanden og omgivelserne. Folk, der ellers angiveligt støtter økologi og altruisme, efterlader bjerge af svært genanvendeligt skrald på festivalpladser og i parker. Og hvis en større mængde mennesker skal samme sted hen samtidigt, for eksempel til fodboldkamp eller koncert, sættes alle trafikregler automatisk ud af spil. Ligesom folk, der ejer lejligheder der, hvor større musikarrangementer afvikles centralt i København, må finde sig i, at deres døre og kælderskakter omdannes til midlertidige urinaler, og at nattesøvn kun er noget, man kan drømme om.

Vi bliver simpelthen nødt til at opføre os bedre overfor hinanden og vores omgivelser, især når vi absolut vil bo tæt sammen i storbyer. En tendens, der sandsynligvis vil fortsætte. Og forældre må også opdrage deres børn og unge til ansvarlig opførsel.