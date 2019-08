Det er en opsigtsvækkende udvikling, der er i gang i landets næststørste parti, Venstre.

B.T. fortæller fredag, hvordan baglandet er ved at samle tropperne efter et dramatisk forretningsudvalgsmøde, hvor alt nu er vendt på hovedet.

Det utænkelige er tænkeligt.

Kristian Jensen åbnede ballet for bare otte dage siden, da han gennemførte det åbenhjertige interview i Berlingske, hvor han direkte undsagde formandens politiske retning.

De efterfølgende møder i Venstre har siden haft karakter af en åben nedskydning af Kristian Jensen. Claus Hjort Frederiksen forlangte, at næstformanden trak sig, og kundgjorde det både på sommergruppemødet internt, til alle de ventende journalister ved mødet på Kragerup Gods og på Facebook.

Siden fastholdt han, at Kristian Jensen måtte gå, og at det delte formandskab mellem Løkke og Jensen var aflyst. Lige indtil Claus Hjort kom ud fra forrretningsudvalgets møde og meddelte, at nu kunne Kristian Jensen sagtens blive.

Roen og formandskabet var reetableret, måtte man forstå.

Søs Marie Serup, politisk iagttager og tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, kan fortælle en anden historie i dag.

Baglandet, regionsborgmestrene, borgmestrene og kredsformændene spiser ikke længere af Lars Løkke Rasmussens hånd. Han og dermed også Claus Hjort står ikke længere så stærkt i Venstre, som alle udenforstående måske har troet.

Der er åbenbart et ønske om at lave et 'clean sheet'. Der skal renses ud fra toppen, det skal gøres grundigt og uden hensyn til tidligere meritter. Opgøret kommer fra Jylland og de stærke borgmestre i både regioner og kommuner.

Det giver mening at sætte et helt nyt hold, der dermed får flere år til at sætte en troværdig ny retning og skabe en moderne borgerlig politik. Et nyt hold, der er fri af magtkampene og diskussionen for og imod regering med socialdemokraterne.

Venstre har talenterne, der tilmed har erfaringen til at sætte sig solidt på en borgerlig opposition. Venstre kan låne inspiration fra det nuværende regeringsparti, Socialdemokratiet, der skabte en ny politisk retning efter Helle Thorning-Schmidt og udviklede en række politiske talenter, der med flid og entusiasme genskabte partiet.

Det er tvivlsomt, om Lars Løkke Rasmussen OG Kristian Jensen vil gå frivilligt. Det er usikkert, om de bliver væltet ved et kampvalg på efterårets landsmøde.

Det er til gengæld sikkert, at Lars Løkke Rasmussen ikke står i spidsen for Venstre og den borgerlige opposition ved det valg, der senest (og måske tidligst) kommer om fire år.

Der blæser en vind gennem Jylland, der er ved at vokse til stormstyrke.