Forleden afdækkede B.T., hvordan den lange sagsbehandlingstid i landets politikredse fører til rabat på straffen hos kriminelle.

Vi fortalte om Silas Lund, der i 2018 blev voldeligt overfaldet, men måtte vente 532 dage, før gerningsmanden blev dømt. På grund af den lange sagsbehandling undgik voldsmanden at ruske tremmer og slap ligeledes for at betale en erstatning på 5.000 kr.

Nu vil Odense Kommune give kriminelle op til 15.000 kroner, hvis de flytter ud af deres almene boliger i særligt belastede områder.

'Har du fået en dom i 2019? Så har du mulighed for at få flyttehjælp,' står der ligefrem på opsatte skilte.

Opslagene, der er hængt op i en række opgange i 'Risingområdet' i det østlige Odense, henvender sig til beboere, der er dømt efter straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer.

Med den nuværende sammensætning af beboere i området risikerer kommunen, at området bliver defineret som en 'hård ghetto' – med 'ghettopakkens' krav om nedrivning af bygninger til følge.

Derfor håber kommunen og boligselskaberne, at man med løfte om økonomisk støtte kan få dømte beboere til at flytte, så området fremstår mindre belastet.

Boligselskaber vil betale for de kriminelles flytning og 14 dages husleje i en ny almen bolig.

De vil desuden friholde de dømte beboere fra at skulle betale indskud.

Odense Kommune vil derudover betale 15.000 kroner til andre udgifter, der måtte være i forbindelse med flytningen.

B.T. har talt med Mette Dam. Hun er ikke dømt for noget, men overvejer at flytte fra det belastede boligområde.

»Vi andre er ikke kriminelle og får ikke noget for at flytte. Det ville koste mig dobbelt så meget. Jeg får ikke økonomisk støtte,« siger hun og fortsætter:

»Hvorfor skal de have det tilbud, bare fordi de er kriminelle?«

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har sikret sig opbakning fra byrådet i kommunen, og selv om politikerne tilsyneladende vrider sig ved tanken om det favorable tilbud og mener, at man belønner de forkerte, giver det alligevel mening for dem at forsøge at eksportere de dømte beboere.

Man forstår motivationen for at sno sig i Odense, men der er noget grundlæggende galt, når det kan svare sig at belønne kriminelle og derved gør ret til vrang og vrang til ret.

Vi har forrykte regler, når en logisk konsekvens bliver at kanalisere den lovlydige borgers skattekroner direkte over i lommerne på lømler med pletter på straffeattesten.

Lægger vi absurditeterne i forlængelse af hinanden og sætter det hele på spidsen, får man dette tilbud fra Systemet Danmark: Smæk en sagesløs ned på gaden, slip for straf og erstatning og modtag 15.000 kr. i flyttehjælp.

Velbekomme!