Begrebet 'sugardating' forklares ofte som noget relativt uskyldigt, hvor typisk mænd forkæler kvinder med gaver og restaurantbesøg i bytte for samvær, som måske kan blive til 'mere'.

Sugardating er også blevet kaldt en gråzone i forhold til rendyrket prostitution, men det er en uskik ikke at kalde det, hvad det er, for det kan have den konsekvens, at nogle kvinder kommer ud i noget, som de senere fortryder.

Eksperter vurderer, at sugardating-fænomenet danner grund for en voldsom stigning i prostitution. Mens det vurderes, at der er 4.000-5.000 almindelige prostituerede i Danmark, er der fire-fem gange flere, der sugardater.

En af årsagerne er netop, at begrebet lanceres som noget relativt uskyldigt. Navnet 'sugardating' er ren 'sugar-coating' – et gement trick til at få noget til at lyde bedre, end det er. Overtrukket med sukker som et kandiseret æble.

I dag kan B.T. pille det sidste lag sugar-coating af sugardating.

Det viser sig nemlig, at de tre ejere af det største site for sugardating herhjemme også ejer rendyrkede sites for prostitution – og at de bruger dem til at lede brugerne videre til den på overfladen mere 'harmløse' sugardating.

De tre ejer også 50 procent af Danmarks største annonceside for købesex, annoncelight.dk, hvor man mellem annoncer og reklamer for escortpiger og andre traditionelle former for købesex kan finde reklamer for sugardating som 'Over 28.000 danske sugarbabes venter på dig'.

Hvis man følger pengene, er der med andre ord en direkte forbindelse mellem hardcore prostitution og sugardating.

Præcis den samme kobling mellem sugardating og prostitution finder man på en anden annonceside for prostituerede, som de tre mænd også ejer 50 procent af. Her 'anmeldes' kvindelige sugardatere som prostituerede.

B.T. har talt med kvinder med sugardating-profiler, der fortæller, at det vælter ind med beskeder fra mænd, der vil købe seksuelle ydelser for penge.

Ejerne gør deres yderste for at sælge sugardating som noget andet end prostitution. Som noget mere uskyldigt.

Konfronteret med de direkte forbindelser mellem sugardating og ren prostitution, spiller en af ejerne, Rikki Tholstrup, oven i købet offerkortet:

»… pigerne (skal, red.) indrapportere de profiler. Jeg får snart den her følelse af afmagt, for vi bliver anklaget for noget, som vi overhovedet ikke har til hensigt at være med til. Vi tager det meget seriøst, og vi vil naturligvis ikke have, at vores side bliver brugt til rendyrket prostitution. Det er vigtigt for mig at påpege,« siger han.

Citatet indstilles hermed til prisen for årets mest hult klingende.