Den nye danske kulturminister er ude med gaveposen og har de seneste dage givet nogle 'lunser' til Danmarks Radio.

Først sikrede Joy Mogensen, at radiokanalerne P6 Beat og P8 Jazz fortsat sender i 2020. Det koster 15 millioner kroner og blev fundet med et snuptag.

Søndag kunne den glade kulturminister meddele, at Danmarks Radios korrespondenter og andre nu igen kan skrive lange artikler til dr.dk.

Begge meldinger er i småtingsafdelingen, men det er alligevel en helt gal kurs, den nye minister er slået ind på. Ændringer i mediepolitikken, hvor små de end måtte syne, skal ikke deles ud som små lunser. Det må aldrig blive ministerens luner, der bliver afgørende for et af de vigtigste politik-områder i de her år.

Medieverdenen er i voldsom forandring, og det er brugerne, der driver den udvikling. Politikerne har de seneste år benyttet medieområdet til at markere deres værdipolitiske ståsteder. Den forrige regering og kulturminister havde i udgangspunktet et ønske om at lave en gennemgribende stor og fælles aftale på området. Alligevel endte medieaftalen med et smalt forlig og en regulering af DR.

Det var passende, at DR blev reguleret, men da forliget blev set som et symbolsk togt for de liberale, er den socialdemokratiske Mogensen i gang med at rulle nogle småting tilbage.

For symbolets skyld. Ingen skal være i tvivl: Regeringen står sammen med DR.

Der er formentlig mange, der er glade for, at Beat og Jazz kan fortsætte. Fred være med det.

Det er til gengæld vanskeligt at forklare, hvorfor Radio24syv ikke har haft kulturministerens kærlighed. Den pågående og nyskabende radio kunne også være reddet, hvis ministeren havde ønsket det. Radioen 'risikerer' at fortsætte ved det nye udbud, men samtidig dø i glemsel på DAB, som ikke er fremtidens radio.

'Frisætningen' af DR's lange artikler lyder som en mini-ændring, men ideen bag var at begrænse DR's mulighed for at udkonkurrere private danske medier for offentlige midler. Det var en bureaukratisk og uforståelig model, men problemet er reelt.

DR forærer hver dag kvalitetsindhold gratis til de sociale medier. Det er naturligvis licensen – altså dig og mig – der betaler for, at Mark Zuckerberg og Google kan lave en forretning i Danmark på baggrund af DR's indhold. Facebook og Google har stort set ingen ansatte i Danmark. De laver ikke noget indhold. De betaler meget lidt i skat, men deres forretninger suger al digital annoncering ud af landet, og de har ingen planer om at investere i dansk indhold.

'Alt det vi deler' kalder Danmarks Radio det, men de deler ikke noget med danske medier. De deler udelukkende indhold med de dyre drenge i USA.

Landets nye kulturminister begår lige nu den samme fejl som sin forgænger ved at tænke symbolsk og lave små egenrådige aftaler.

Stop med at tænke småt. Stop med at favorisere DR.

Tænk stort. Det er brugernes tidsalder. Tænk på dem. Tænk på den danske medieverden som en del af den internationale. Danske medier kan sagtens konkurrere med de internationale, men den danske medieverden er andet og mere end DR.

Medier skal ikke begunstiges med små almisser fra en minister. De skal derimod have en gennemtænkt aftale, som de fleste danske partier står bag, så alle ved, at de holder.

Kun på den måde kan danske medier udvikle og konsolidere sig, så danske brugere stadig får dansk indhold.