Det måtte nødvendigvis gå sådan.

Ingen i denne verden kan gemme sig, medmindre de har en stor organisation, en kæmpe økonomi og en detaljeret plan med sig.

Britta Nielsen, den mest omtalte kvinde i landet, blev anholdt i en forstad til Johannesburg i Sydafrika. Britta boede til det sidste i en hotellejlighed og havde overraskende mange kontanter på sig.

Hun blev fremstillet i retten, og vurderet ud fra de billeder, TV2 optog gennem vinduerne ind til retssalen, var det en anden kvinde, end man kunne forvente. Kvinden på optagelserne var betydeligt tyndere og nu med mørkt kort hår, men endnu har ingen i offentligheden set hendes ansigt.

Vi kender hende foreløbig kun fra det fælles billede, som alle medier har gengivet. Her sidder hun glad til hesteopkøb og har netop købt et føl til flere hundrede tusinde kroner. Handelen udløste en flaske champagne, som hun dog ikke rørte.

Det er blot få uger siden, at svindelnummeret til chokerende 111 millioner kroner blev afsløret ved et stort pressemøde. Det er derfor en gedigen succes for Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet, i daglig tale SØIK, der de seneste år udelukkende er gået fra den ene fiasko efter den anden.

I sagen Britta Nielsen har bagmandspolitiet udvist professionalisme og rettidig omhu. Endnu er storsvindleren ikke dømt, men det ser ud til, at hun samarbejder med det danske politi, der både var til stede ved anholdelsen og i retten. Det forventes, at Britta Nielsen allerede er i Danmark på fredag, så det næste afgørende og spændende kapitel i sagen kan fortsætte.

Den hurtige udlevering tyder på, at Britta Nielsen samarbejder. I det hele taget er det gode dage hos SØIK i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet. I sidste uge blev det oplyst, at der var store fremskridt i forbindelse med sagen om ulovlig udbetaling af udbytteskat. De første forlig om tilbagebetaling er indgået, flere af de mistænkte er ved at være udpeget, og muligheden for at indefryse midler i udlandet er indhentet ved udenlandske domstole.

Britta Nielsens anholdelse og udlevering er derfor et nyt vigtigt signal til alle de potentielle svindlere - hvadenten de er kontorassistenter, advokater eller bankfolk.

Du bliver opdaget. Du kan ikke gemme dig. Du bliver fundet, og du bliver stillet til ansvar for dine gerninger.

En god dag for os alle.