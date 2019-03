Regeringen har præsenteret endnu et stort og nogenlunde visionært forslag.

112 milliarder kroner til bedre infrastruktur i hele Danmark.

Planen er gennemarbejdet og rammer nogenlunde præcist på de problemer, mange pendler-danskere møder hver dag.

Milliarder til nye veje, der hjælper de massive trafikproblemer i Hovedstaden. Ny Limfjordstunnel til Nordjylland. Ny motorvej i det sydjyske og en højhastighedsjernbane på Fyn.

Alle de borgerlige partier står bag. Det hele virker rigtig fornuftigt, for de fleste danskere uden for København er interesserede i at komme bedre og hurtigere frem i deres bil.

Desværre er planen ikke en redningsplanke for en borgerlig regering, der begynder at synge på sidste vers. For det første fordi den har et meget langt sigte. Planen dækker over investeringer de kommende 10 år. Det er nødvendigt, når det gælder infrastruktur. For det andet bliver planen sandsynligvis ikke til noget. Dansk Folkeparti forlader et tidligere trafikforlig, men de er bundet til efter et kommende valg, hvor et nyt flertal kan gennemføre en anden plan.

Planens svaghed er, hvis den skal være med til at lokke de tvivlende vælgere over til de borgerlige partier, at den ikke rammer danske familier præcist.

Statsministeren har de seneste mange måneder præsenteret det ene stort anlagte projekt efter det andet. I flæng kan nævnes havneprojektet i København med en ny tunnel og en kommende bydel for 30.000 mennesker. Nye kunstige øer ved Avedøre i København og ikke mindst den store sundhedsreform, der ændrer det danske sundhedsvæsen radikalt.

Alle planer har set interessante og visionære ud, da de blev præsenteret. Men ingen af dem har givet regeringen bonus og stor medvind.

Planernes udfordring er, at de alle er strukturelle i deres kerne. Lars Løkke Rasmussen har mere end nogen anden været arkitekten i det danske velfærdssamfund de seneste 20 år. Derfor er han den dygtigste politiker til at udvikle strukturer og systemer. Vælgerne belønner bare ikke ændringer i vores måde at indrette samfundet på, hvad enten det er decentralisering, effektivisering eller investering i vores fælles velfærdsstat.

De planer, der bliver belønnet, tager afsæt i den enkelte families bekymringer for fremtiden.

Socialdemokraternes forholdsvis lille og ikke gennemarbejdede forslag om forskellig pensionsalder rejser langt flere spørgsmål, end det giver svar. Men diskussionen om vi skal fortsætte på arbejdsmarkedet, til vi bliver 72 år, rammer ned i en central bekymring for alle danskere. Kan jeg holde til at arbejde så længe? Hvad skal vi leve af i familien, når jeg må stoppe?

Forslaget anerkender og ser de samme problemer, som de fleste danskere diskuterer ved middagsbordet. Her rammer en nedlæggelse af regionerne, nye veje ved Billund og en havnetunnel ved siden af.

Det er uretfærdigt, men det er menneskeligt, og sådan er vælgere.