En Facebook-bruger kommenterede onsdag B.T.s historie om 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der angiveligt har snydt statskassen og værdigt trængende danskere for 111 mio kr. sådan:

»Det er jo ren Olsen-Banden.«

Og selv om det lyder temmelig humoristisk, må man jo give manden ret. Det hele er så vanvittigt, at det minder om en film i den spøjse ende.

Britta Nielsen udnyttede ifølge Ekstra Bladet sin adgang som superbruger til Socialstyrelsens tilskudsadministrations it-systemer til at indsætte sine egne kontonumre i forbindelse med anvisning af tilskudsmidler.

Bagefter rettede hun kontonumrene tilbage til det oprindelige, så ingen opdagede svindlen, mener Statsadvokaten ifølge et fortroligt dokument.. Hun har angiveligt enten oprettet fiktive projekter og fiktive tilskudsmodtagere eller rettet en faktisk beløbsmodtager af tilskudsbeløb for derpå at overføre resten af pengene til sig selv.

Pengene er ifølge B.T.'s oplysninger især brugt på at hjælpe kvindens datter med en international karriere som springrytter - specielt mellem 2009 og 2012, deltog datteren i internationale stævner, og i samme periode franarrede kvinden statskassen 48,9 mio. kroner.

Socialminister Mai Mercado (K) og politikerne i Socialudvalget er dybt rystede over forbrydelsen: Især at det drejer sig om så store beløb over så lang tid, og naturligvis også at pengene er franarret samfundets svageste.

Satspuljen blev ellers finkæmmet af Statsrevisorerne i 2015, og de fandt det ikke tilfredsstillende, »at Finansministeriets arbejdsprocesser ved opgørelsen af satsreguleringsprocenten og ved forvaltningen af satspuljen ikke er tilstrækkeligt beskrevet og kvalitetssikret og er præget af manuelle arbejdsgange.«

Det er en skandale, at det kan lade sig gøre at snyde en offentlig institution for så meget i så mange år uden at nogen opdager det. Som ministeren siger, må det medføre en kulegravning af alt, der er foregået, ligesom der må placeres et ansvar.

Danmark er et ef verdens mest korruptionsfri, digitale og tillidsfulde lande. Og hvis det skal fortsætte, er det bydende nødvendigt, at arbejdgange kvalitetssikres optimalt. Det nytter ikke at låse hoveddøren, hvis tyvene bare kan snige sig ind ad kældervinduet.