Skatteminister Karsten Lauritzen trådte for alvor i karakter torsdag.

Skandalen om udbetalingen af ulovlige milliardbeløb til udenlandske rige spekulanter voksede yderligere. Hidtil har det været kendt, at 12.6 milliarder kroner er sendt ud landet. Men skatteministeren kunne på et pressemøde komme med nye oplysninger, der giver forargelsen endnu et hak.

Det kan ikke udelukkes, at danske banker har været medvirkende til at sende yderligere 5.4 milliarder kroner til nye aktiespekulanter. Det er ikke sikkert, at det er gået sådan, men det kan heller ikke udelukkes, ifølge ministeren.

Danske Bank, Nordea og SEB har som de eneste banker haft ret til direkte at administrere en ordning om udbytteskat - uden Skats medvirken.

Finanstilsynet skal derfor nu kulegrave de i forvejen trængte banker og undersøge, om bankerne har levet op til den tillid, som ingen andre i skattesystemet er tildelt. Nemlig et tag-selv-bord.

Det er ganske enkelt ubegribeligt - set i bakspejlet - at bankerne har nydt den udstrakte tillid. Bankerne ikke leveret den fornødne dokumentation fra 2015 og her tre år efter er det ganske enkelt for svagt. Vi må alle håbe, at bekymringen og mistilliden viser sig ubegrundet. Men tilliden er ikke stor.

Den samme mistillid rammer nu et af landets allerstørste advokathuse, Bech-Bruun, der rives med af skandalen. Advokaterne har rådgivet en af de centrale udenlandske aktører, skrevet det juridiske grundlag og dermed hjulpet med udbetaling af udbytteskat. Senere - i 2017 - skrev advokatfirmaet en anden undersøgelse. Denne gang til Skatteministeriet, dog uden at oplyse, hvor tæt advokaterne reelt var på spekulanterne i udlandet.

Karsten Lauritzen kræver nu helt berettiget svar fra Beck-Bruun. Hvorfor var de tavse om deres nære tilknytning og deres juridiske arbejde?

Også her må almindelige danskere tage sig til hovedet over den kynisme, der bliver udfoldet, når det gælder om at dræne den danske stat for penge.

Finanstilsynet og skatteministeren må sætte alt ind på at få de to nye forhold kulegravet, og det virker foreløbig som om, at Karsten Lauritzen endelig har fundet den store kølle frem. Det er der øjensynlig brug for.

Finanstilsynet meldte for nylig ud, at tilsynet frygtede, at det ville få svært ved at følge med og have de nødvendige kompetencer, der kan undersøge og stoppe de kommende 'banditter i habitter'.

Hvis Karsten Lauritzen skal have flere gode dage, skal han stadig bruge køllen men samtidig sikre, at Finantilsynet kan udføre sin stadig mere afgørende opgave.